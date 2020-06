Fuerte reacción de Dalma Maradona luego de que el Kun confesara que no leyó un mensaje de su hijo: «Celebro que esté todo tan a la vista»

En medio del escándalo desatado luego de que Gianinna Maradona revelara su enojo con el Kun Agüero por no participar a su hijo Benjamín en los festejos por su cumpleaños, el futbolista realizó un vivo en el que habló con el pequeño… y generó aún más polémica.

Agüero reveló en la transmisión y en plena charla con Benjamín por qué no había leído el mensaje de cumpleaños que le envió su propio hijo: “ Estaba leyendo tu mensaje porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije ‘bueno, mañana lo leo’, y hoy estaba comiendo”, dijo y despertó muchísimas críticas.

Dalma Maradona también reaccionó a los dichos del Kun y a través de Instagram Stories publicó junto a un emoji llorando de risa: “¡Celebro que hoy haya estado todo TAN A LA VISTA! No necesito agregar nada”. Y agregó: “Qué hermoso fue”, acompañado de un gif de una mujer riendo.

Vale recordar que apenas comenzó la polémica, Dalma había dejado en claro su posición: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA”, escribió en las redes, apoyando a full el reclamo de su hermana.