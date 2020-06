La reacción de Marcela Tauro cuando le preguntaron si vuelve a Intrusos tras la pelea con Rial: «Estoy en rotación de panelistas»

En los 17 años que llevan compartidos en Intrusos, Jorge Rial y Marcela Tauro han protagonizado más de un cruce. Pero el último marcó un antes y un después en la relación del conductor con su panelista.

Luego de que Rial se enojara al aire porque Marcela le hizo una pregunta al exrecepcionista de Rubén Mühlberger sobre un supuesto robo de dinero sin dar el nombre de su fuente, Tauro no volvió al piso.

Las versiones periodísticas indican que ella presentó la renuncia, Rial se la aceptó e incluso la eliminó del grupo de WhatsApp del equipo de trabajo.

Sin embargo, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana Tauro no descartó por completo regresar a Intrusos pero aseguró que depende de una reunión clave que mantendrá con América.

A continuación, el ida y vuelta con Maite Peñoñori:

-¿Tu salida de Intrusos se asemeja a la de Luis Ventura?

– No, nada que ver. Me parece que las situaciones son distintas.

– Ventura dijo que vas a conocer la frialdad del medio.

– No sé qué decir, porque no me está pasando. Yo estoy en rotación de panelistas en el programa.

-¿Te vamos a ver en Intratables?

-Estoy en rotación del programa en el que estaba. Me tengo que juntar con todo el mundo y ver cómo sigo. No estoy desafectada.

-¿Volvés a Intrusos?

-Mmm… No lo sé. Tengo que hablar.

-¿Te vamos a ver de vuelta en Intrusos?

-Tengo que hablar con el programa y con todos.

-¿Estás más cerca de Intratables que de Intrusos?

-Estoy más cerca de tener una charla. No puedo decir nada porque no tuve la charla.