Familiares marcharon por presunto caso de mala praxis en el hospital de La Banda

Familiares y amigos de Yesica Vega (30) marcharon por las calles de la Ciudad de La Banda, en reclamo por la muerte de la joven quien habría fallecido en circunstancias dudosas según reclaman los más cercanos.

En este sentido, la mamá de Yesica, Sandra Vega, diálogo con este medio sobre el accionar de los médicos “Ami hija la internan el día domingo 19 de septiembre, el día martes de esa semana la operan por ligadura de trompas y al mediodía le dan el alta porque no había cama, decían que había muchos contagios de covid. El día viernes 24 mí hija empieza con dolores en la columna, el dolor era cada vez más intenso” relata

“El día domingo 26 de septiembre, el dolor le afectó toda la espalda; el día lunes la llevamos a la salita que se encuentran en el barrio Primero de Mayo, había tenido una reacción alérgica a tal punto que se había llenado de ronchas”

Sandra, cuenta que no le permitieron ver a su hija cuando llegó al Centro Integral: “El martes 28, la trasladamos al CIB de La Banda al sector de la guardia, mí hija estaba lúcida le contestaba a los médicos todos los datos que le preguntaban. Yo quería verla y le pedí al médico que me deje pasar, ellos no me permitieron me contestaron que ya me iban a dar un informe. Pasaban las horas y no me daban información, tras tres horas sale el doctor y me dice que mí hija llegó con una infección muy grande a causa de la operación de ligadura de trompas” cuenta detalladamente la mamá de Yesica.

“Mi hija se quejaba de dolor, no me dejaban pasar, a las 17 de ese día martes vuelve a salir el doctor para decirme que Yesica había fallecido, pude ingresar para verla por última vez y le solicite al médico el certificado de defunción, a lo que me dice que espere, tras un largo rato pedí nuevamente hablar con el médico que atendió a mí hija y me dicen que ya se fue”. Relata la señora sobre las últimas horas de Yesica

“Nunca me dijeron de que falleció mí hija, me niegan la historia clínica para ver quién eran los doctores ” cuenta muy angustiada Sandra Vega.

“Mí hija dejo seis pequeños , quiero que esto se haga justicia, voy a seguir marchando para que esto no quede impune, que se entere el gobernador, que caminaré hasta que se esclarezca la muerte de mí hija. Pido que Dios me de fuerza para seguir caminando por mí hija” concluye la señora Vega