Falsas promesas: Vivir pendiente a una desgracia

Una mujer de 62 años, oriunda de la localidad de Campo Gallo, solicita a las autoridades correspondientes que le brinden una solución urgente al problema habitacional que están atravesando, puesto que el techo de su vivienda se encuentra deteriorado y puede caer en cualquier momento.

María Luna (61), vive con su esposo de 71, su hija y cinco nietos y desde hace varios años vienen solicitando una mejora para su hogar, “Está casa fue la foto de muchos políticos que me prometieron una solución, y hasta el día de hoy nunca me dieron una solución” relata María Luna.

“Cuando llueve por la humedad no se puede prender la luz porque todos los cables están pelados, tenemos que estar con el Jesús en la boca porque tenemos miedo que los chicos toquen los cables y se electrocuten” y continúa: “Nos cansamos de hablar a la municipalidad y nunca hicieron nada, no sé si no nos tomen en cuenta o que pasa”

“Se nos viene la casa encima, muchas veces no puedo ni dormir porque tengo miedo que se me caiga la pared encima. El techo es todo tabla. El pozo del baño se nos reventó cuatro veces ya” concluye la desesperada mujer que solicita la urgente solución a su problema