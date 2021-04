Está internada en el Hospital Regional y hace 18 días que un médico no la ve

Maira Rodríguez (30) Se encuentra internada en el hospital Regional desde el 14 de marzo, hasta el día de hoy ningún médico se acercó a ver cuál es el cuadro de la jóven.

“Yo ingresé el 14 de marzo a la guardia del hospital con un fuerte dolor abdominal, me pusieron un suero hasta que me viera el cirujano, una vez que me revisa me dice que me haga unos análisis, que los resultados estarían en las próximas dos horas.” Señala la jóven en diálogo con Última Hora.

“Pasan las dos horas y el doctor me dijo que tengo que quedar Internada porque me detectaron pancreatitis y debía hacerme una ecografía para que luego puedan operarme. El día 15 me pasan a sala de urgencias donde estuve bien, luego me pasan a sala tres dónde ahí empieza mi calvario”. Relata Mamita.

“Desde el 18 de marzo que estoy en esta sala y nunca me vino a ver un médico, estoy prácticamente tirada aquí, nadie se arrimó a decirme si me operan o no absolutamente nada”. Y continúa: “Mis hijos me están esperando, son los que más quieren que vuelva. Hace una semana empezaron la escuela y no pude estar con ellos”.

“Tengo los brazos destruidos, no tienen donde ponerme el suero, me siento muy angustiada y sola, sin respuesta de nadie la verdad que ya no doy más” concluye la jóven que se encuentra internada y sin ser revisada por ningún profesional de la salud.