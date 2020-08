Divertida confesión de Fantino sobre su podología «casera»: «Me saco la dureza de los pies con una pico de loro

Alejandro Fantino regresó este lunes a la TV después del Covid-19 positivo y sorprendió a los panelistas de su ciclo con una confesión. El conductor contó que trata la hiperqueratosis de sus pies arrancando las durezas con una pinza pico de loro.

El santafesino suele hacer gala de un gran cuidado de su cuerpo, pero reveló que no sigue este patrón con sus pies cuando Marcela Tauro le preguntó en Fantino a la Tarde si le pedían fotos como a otros famosos.

«Yo te voy a contar una cosa que es horrible. Yo tengo los pies muy malos porque ando mucho descalzo, me gusta la pesca… ¿Sabés con qué me saco las durezas? Te lo juro por la memoria de mi viejo, con una pinza pico de loro. Te lo juro por Dios, a veces estoy tomando unos mates y me saco las durezas de los pies con una pico de loro».

«Yo uso los alicates porque tengo pies de futbolista…», acotó Luis Ventura antes de que el conductor lo interrumpiera. «Vos tenés pies de bailarín. Sos un gran bailarín, sos el Fred Astaire de zona sur», le reconoció Fantino.