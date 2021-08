Desesperante situación de una familia: Milagros necesita una vivienda

Una mujer con cuatro hijos de los cuales la menor de ellos, Milagros de cinco años, padece de parálisis cerebral, retraso madurativo sin posibilidad de caminar y hablar, están solicitando a las autoridades correspondientes una urgente solución a su problema habitacional.

Por cuestiones familiares la familia Alarcón, debió abandonar la casa materna dónde vivían y decidieron ingresar a una vivienda abandona del barrio Saint Germes. Cuando el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo se enteró de está situación el día 24 del corriente mes, le solicitó a la familia que abandoné la casa.

Ante está situación la decisión de la familia Alarcón fue no abandonar el lugar debido a que no tenían donde ir. Desde el IPVU les dijeron que se presenten y expongan su caso ante una abogada del organismo la cual le respondió que “ellos no los podían ayudar y le solicitaban que desalojen el lugar de manera urgente” recordó la joven madre.

“Los mismos vecinos nos dijeron que en esa casa no vive nadie, pasaron tres dueños y ninguno la habitó” expresa Cintia Alarcón. El miércoles 27, se hizo presente personal del IPVU con efectivos policiales notificando a la familia que fue denunciada y que se retiren de la vivienda.

“Nosotros no tenemos dónde ir, tampoco queremos que nos regalen nada, necesitamos una pronta solución, necesitamos una vivienda digna para Milagros, se que no soy la única que tiene estos problemas pero realmente estoy desesperada” Concluye Cintia a la espera de una respuesta favorable para sus hijos.