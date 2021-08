Martín Lousteau: “Basta de hacer lo que se me canta, en cualquier circunstancia, como cuando hago un estadio único en lugar de cloacas”

En el marco de una gira por el norte argentino, que dio comienzo en Santiago del Estero, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, visitó este lunes nuestra provincia.

Minutos después de las 15, en la plazoleta de calle Perú 137 de la ciudad capital, y junto a los precandidatos a diputados nacionales, Marcelo Lugones y Luciana Rached, quienes con un mensaje sobre refundar Santiago del estero y terminar con la violencia institucional, realizaron una breve introducción y presentación Seguidamente habló Lousteau diciendo:

“Es un placer poder estar en esta mi primera vez en Santiago, pero cuando pasemos las PASO y encaremos las generales voy a volver a Santiago. Y vamos a venir muchas veces y voy a decir porque, porque recién Marcelo decía, en cada provincia que vamos encontramos dos cosas que no se ven en los medios nacionales, de las cuales no se habla, y que son, ganas de cambiar que surgen por abajo con aprendizaje, y líderes que hablan con Marcelo y Luciana, y eso es lo que a nosotros nos da más fuerza para pelea”.

Además agregó: “A veces son decisiones internas, a veces decisiones externas, pero eso es lo que está surgiendo en muchos lugares, y con mucha fuerza, y no lo apreciamos porque creemos que nos apsa a nosotros solos, pero en todos lados está pasando esto, esto de decir basta, pero no solamente basta desde lo local, porque el basta local es un basta insuficiente.”

Respecto de lo que sucede en muchas provincias a raíz de lo que nos dejó la pandemia dijo:, “Nos podemos rebelar en Santiago, nos podemos rebelar en Formosa, en Santa Cruz, pero esa rebelión para modificar las cosas y abrevar y llevar agua a otro lugar, debe ser local y acompañada, porque cuando nosotros vemos abuso de poder, violencia institucional, cuando vemos un estado que no contempla ninguna de las prioridades que tenemos los ciudadanos, no es solo un tema de acumulación de poder en una provincia, y después hacer lo que se me canta, en cualquier circunstancia, como cuando hace un estadio único en lugar de cloacas, y lo que se me canta cuando tengo miedo a un virus y como tengo incertidumbre sobre lo que va a pasar uso la violencia contra los demás, lo que se me canta cuando hago obras de grandes edificios en lugar de resolver las necesidades cotidianas, lo que se me canta porque tengo 25 mil millones de pesos pero no ayudo al sector privado para que pueda sobrevivir a la pandemia y siga dando trabajo después, o tengo 25 mil millones pero le pago a los médicos 30 mil“.

Su mirada de país describe la desigualdad en la distribución de los recursos: “Nosotros tenemos un país muy desigual, una federación muy desigual, distritos ricos y distritos pobres, por eso es que nuestro sistema reparte la plata, pero no se reparte la plata para darle poder a un gobernador para que haga lo que se le cante, se reparte la plata para que cada argentino, independientemente de dónde nazcan tengan las mismas posibilidades, entonces cuando el gobierno nacional o un partido nacional, abjura de dar la pelea en todas las provincias sobre las cosas que nos afectan, como ciudadanos en nuestras necesidades y libertades básicas, no importan que digan, se olvidan del país como unidad”.

En apoyo a la lista Cambia Santiago dijo: “Ese es el motivo por el que estamos acá, para apuntalar esos candidatos que tienen lo que hace falta, no solamente para representar el hartazgo local, sino también abroquelarnos todos en una pelea nacional. Inclusive las provincias que están bien administradas, sino pasa algo nacionalmente, no vamos a salir de dónde estamos. Y si hay algo que nos reveló la pandemia, es el estado de nuestro Estado, que para decirlo mal y pronto, como hemos destruido y hecho mierda un estado que era otra cosa, un Estado que antes sabía que nos tenía que dar educación, salud, seguridad, que tenía que darnos la posibilidad de transitar por el espacio público y encontrarnos sin tenerle miedo a la inseguridad o al narco. Eso era, un estado que nos posibilitaba vivir en conjunto, e imaginarnos todos mejores, adentro y afuera de nuestras casas, porque aveces existe esa diferencia y mientras la economía mejora, pero la sociedad empeora, y uno puede estar un poquito mejor durante algunos años, pero si no pasa algo entre todos nosotros como colectivo, las cosas no se afianzan y no cambian”.

Principales frases del discurso de Lousteau

“Acá como en otros lugares lo que esta cambiando es, la impotencia por el coraje de salir a hablar, y juntarse y pelear. Y creo que la pandemia, los abusos de la pandemia, de todo tipo y color. Cuando bajó el agua de la pandemia y vimos que teníamos que enfrentar una crisis sanitaria, y una crisis educativa y una crisis del sector privado, se vio que el estado no tenía nada, el estado estaba desnudo, y en el caso de la educación ni siquiera sabemos lo contenidos prioritarios que tenemos que esta enseñándole a los chicos, no sabemos como distribuir esos contenidos de otra manera, no infaestructura, no tenemos tecnología, no formamos a los docentes para que tengan el ejercicio apra poder hacer eso.”

“Y que hablar en materia sanitaria, lo mismo, no tuvimos desbordes porque el sistema sanitario que tenemos es el de la década del 60 dónde había más médicos y camas por habitante que en cualquier otros país de latinoamerica, ¿Pero alguien puede decir que el sistema de salud público es mejor que hace 40 años?, ¿ Qué la educación es mejor que ahce 40 años?, y ¿por qué?, porque abandonamos lo que esta lista representa, abandonamos cómo decía Marcelo, la decencia en la administración de lo público, se trata de servir, no de ver como se apodera del aparato estatal para hacer lo que se le cante.”

“Otra cosa que se pierde es la sensibilidad, se agrandó la distancia con los demás. Cuando a uno se le ocurre hacer un estadio único de miles de millones de pesos, perdió la sensibilidad con las necesidades del otro.”