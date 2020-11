Cinco días después del caso Abigail por fin hablo Zamora

A través de su red social, el primer mandatario provincial hizo referencia al caso Abigail, cinco días después del lamentable episodio y pidió disculpas a la familia por la falla del sistema de salud de nuestra provincia.

Al respecto dijo: “más allá de que faltarán papeles o no, si caminara un metro o miles de metros, lo que ocurrió es lamentable y no debería haber ocurrido, el día miércoles me comunique con el intendente” puntualizó.

Y agrego: “Me pongo a disposición de Abigail” expresó Zamora y puso a disposición la Secretaria de Derechos Humanos. Al igual que a nivel nacional, el gobernador consideró que el caso de la pequeña se politizó “ Yo jamás haría políticos con un tema de salud” dijo.

Además reflexionó sobre la situación en la que se encuentran tanto personal de salud como de seguridad, explicó que de encuentran “cansados”.

Para concluir siguió pidiendo a la población tomar todas las medidas necesarias para no propagar el virus.