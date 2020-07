Cathy Fulop se mostró sin filtros tras el conmovedor posteo de su hija Oriana: «Es agotador tener que gustar siempre»

Días atrás, Oriana Sabatini pateó el tablero al publicar un video al natural y contar sus problemas alimenticios. El posteo conmovió a muchos pero resultó especialmente movilizador para su mamá, Catherine Fulop

Oriana expresó en la publicación que rápidamente se viralizó: “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”.

Luego de contar que toda la familia sufrió con Oriana su problema, Cathy decidió mostrarse en Instagram entrenando, sin retoques y reflexionar tanto sobre la salud como las presiones que sufren las figuras públicas: “Motivación es eso que te hace arrancar pero después debes aprender a ser disciplinado, no saben lo difícil que es, pero cuando buscas sentirte bien y habitar el cuerpo que querés, nada te detiene”, arrancó la actriz.

Siempre les hablo de salud, de bienestar, tengo una actitud positiva ante la vida. Estuve rubia, morocha, pelo corto, largo, delgada, robusta, feliz y deprimida….en la vida pasamos por todas las estaciones. Es por eso que quiero que mi mensaje se multiplique y entendamos que no hay que hablar nunca del cuerpo de nadie, cada uno de nosotros habitamos un cuerpo pero somos, sentimos, hacemos y eso debe ir por encima del envase”, agregó Fulop.

La esposa de Ova Sabatini contó cómo se padece la mirada del otro a veces: “Es agotador como figura pública tener que gustar siempre y estar atenta a las críticas ignorantes y destructivas que muchas veces recibimos. Nunca te compares, trabaja en tu evolución, en tu progreso. Disfruta lo que haces, a mí me encanta entrenar (lo he aprendido con el tiempo) y vivir una vida sana y por eso lo comparto”.

“Saludable va más allá de un talle, o de comer verduras…tiene que ver con un estilo de vida, de pensar, de elegir y de disfrutar. Saludables son también los vínculos que elegis poder comer una pizza con amigos y tomar una copa de vino con mi marido bello”.

Por último, compartió su mantra para sentirse plena: “Que estos obstáculos que se presentan no nos detengan en nuestra constante evolución. Sigamos adelante con amorosidad, sin juzgar, saquemos la crueldad de lado y no hablemos sin realmente saber. Cuando los talles dejen de ser tapa de revista…habremos logrado construir una sociedad mejor. El acto de compararse es el ladrón del disfrute. Nada de manera individual funciona pero todo de manera repetida dará su resultado. Esa es mi experiencia a lo largo de los años. Las palabras mágicas: constancia y paciencia”.