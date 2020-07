Ángel de Brito elogió a Laurita Fernández, en la previa al debut del Cantando 2020: «Siempre dije que ella es la mejor de su generación»

Cuando a Ángel de Brito le propusieron conducir el Cantando 2020 (eltrece), ni lo dudó. Mucho menos, cuando le informaron que lo acompañaría Laurita Fernández. El conductor de LAM (eltrece) está muy contento por tener la posibilidad de trabajar codo a codo con la bailarina, y así lo manifestó en una charla con Ciudad.

El cariño se fue dando naturalmente, la conozco desde que entró como soñadora en Ideas y hablamos en los pasillos como con un montón de otra gente», contó Ángel sobre el afecto que siente por su compañera.

Si bien aclaró que no son amigos al nivel de juntarse a comer en sus casas, remarcó que siempre tuvieron «buena onda». «Ella tuvo momentos muy mediáticos de su vida y nunca me reprochó nada, nunca discutimos. Laurita entiende muy bien cómo es la televisión, su personaje y lo que genera, es algo que siempre me gustó de ella además del talento que tiene», afirmó, amoroso.

Y la elogió, dedicándole una tierna reflexión: «Para mí ella siempre fue la mejor de la pista, porque entra y la rompe, baila como los dioses. Ella canta, conduce, hace radio, para mí es muy completa, siempre dije que es la mejor de su generación».