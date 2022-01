Castigada por criticar al comisionado

Una pobladora que ayer se hizo presente en los cortes de ruta de La Cañada, Departamento Figueroa, se comunicó con Última Hora Diario para contar los atropellos vividos por parte del comisionado de mencionada localidad, puesto que según relata la denunciante, el jefe comunal no le brindó agua por criticar a la gestión.

“Tengo a mis hijos descompuestos por tomar agua en mal estado, cuando puedo compro agua porque soy una persona de bajos recursos, es por este motivo que fui a hacer el reclamo correspondiente” ante este panorama, la mujer decide ir a cortar la ruta con sus vecinos.

Ante la bronca de la situación, la denunciante decide enviar un mensaje de WhatsApp criticando a la gestión del comisionado, dicho mensaje llega a manos del jefe comunal y esté decide contactarse con la emisora del mensaje contestando “no me molestes más, conmigo no cuentes más, no quiero saber nada de personas que hablan mal a mis espaldas”.

Pero el enojo del comisionado fue más allá de una contestación, durante el reparto del agua, la mujer denunciante, no recibió su tan necesaria dotación de agua, “a todos mis vecinos les mandó agua menos ami” y continúa: “hace un mes que vengo tomando agua podrida y padeciendo calores es un desastre lo que estamos viviendo aquí”.

En este sentido, desde este medio se intentó hablar con el comisionado para que brinde su versión de esta acusación pero no quiso emitir ningún tipo de testimonio.