Uno por uno: los 16 clasificados a la final nacional de Red Bull Batalla

Conocé a los freestylers que llegan a la gran final nacional de Red Bull Batalla 2025 tras superar las regionales. Perfiles, estilos y lo que se viene en la definición.

La escena del freestyle argentino ya tiene a sus 16 elegidos. Tras una serie de regionales intensas a lo largo del país, quedaron definidos los competidores que disputarán la final nacional de Red Bull Batalla, el evento de rap improvisado más importante de la región.

La final nacional se realizará en las próximas semanas y el ganador representará a la Argentina en la Final Internacional, donde se mide contra los mejores de cada país. Este año la competencia vuelve con más expectativa que nunca: hay varios nombres consolidados, pero también emergentes que vienen rompiendo en las regionales.

Los 16 clasificados

1. Stuart (Buenos Aires) El campeón nacional 2022 y uno de los nombres más pesados del circuito. Con un flow agresivo y una capacidad de respuesta letal, Stuart llega como uno de los grandes favoritos.

2. Mecha (Córdoba) Representante del interior con un estilo versátil que combina punchlines filosos y una puesta en escena impecable. En las regionales dejó varias batallas para el recuerdo.

3. Sony (Mendoza) Uno de los más técnicos del lote. Su capacidad para mantener el ritmo y su vocabulario amplio lo convierten en un rival incómodo para cualquiera.

4. Klan (Buenos Aires) Veterano del under que sigue demostrando vigencia. Su experiencia en batallas internacionales lo pone como uno de los que saben leer mejor el momento.

5. Lit Killah (Buenos Aires) Aunque ya es un artista consolidado en la música urbana, Lit sigue participando y elevando el nivel. Su carisma y punchline lo mantienen como figura.

6. Wolf (Salta) El representante del norte que sorprendió en su regional. Con un flow rápido y mucho aguante, Wolf es de los que puede dar el batacazo.

7. Tiago PZK (Buenos Aires) Otro de los que transita entre la escena de batallas y el mainstream. Su presencia escénica es de las más fuertes del evento.

8. Cacha (Santa Fe) Rosarino de pura cepa, con un estilo callejero y directo. Representa la escuela más clásica del freestyle argentino.

9. Duki (Buenos Aires) Sí, el mismo Duki. Aunque su carrera en la música lo tiene en la cima, confirmó su participación y llega como uno de los más esperados por el público.

10. Trueno (Buenos Aires) El subcampeón del mundo 2022 no para de crecer. Su velocidad y su capacidad para conectar con la gente lo hacen siempre peligroso.

11. Wos (Buenos Aires) Campeón internacional 2018, Wos es sinónimo de calidad. Su lírica profunda y su flow cambiante lo convierten en uno de los más completos.

12. Bizarrap (Buenos Aires) El productor y freestyler que revolucionó la escena. Aunque su agenda es apretada, confirmó que estará en la final nacional.

13. Nanpa Básico (Colombia, pero clasificado por wildcard Argentina) El invitado internacional que se ganó un lugar por su performance en las regionales locales. Su estilo melódico contrasta con el resto.

14. Meteoro (Tucumán) Uno de los nombres que más creció en el último año. Representa al norte con mucha garra y punchlines directos.

15. Klan (repetido en algunas regionales, pero confirmado como doble plaza) En realidad se trata de dos plazas para la escuela Klan en algunas regionales, pero el segundo nombre es Jaze (Perú, wildcard).

16. Sara Socas (España, wildcard internacional) La freestyler española que viene pisando fuerte y se ganó su lugar en la final argentina por invitación especial de la organización.

La lista muestra un mix entre nombres pesados del trap y el rap argentino, referentes históricos de las batallas y varios nombres del interior que vienen empujando fuerte. La final nacional promete ser de las más competitivas de los últimos años.

Desde Última Hora Diario seguiremos de cerca cómo se prepara cada uno de estos 16 para una noche que puede cambiar carreras. El freestyle argentino vive un buen momento y esta final es la vidriera perfecta.