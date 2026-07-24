Serbin Pont advirtió que Argentina no puede desplegar fuerzas en Medio Oriente

El especialista en relaciones internacionales desestimó los rumores sobre una eventual participación militar argentina en el conflicto y explicó las limitaciones logísticas y jurídicas del país.

El analista en política internacional Andrés Serbin Pont advirtió que Argentina no tiene capacidad para desplegar fuerzas militares en Medio Oriente, desestimando así los rumores que circulan en las últimas horas sobre una posible participación del país en el conflicto regional.

En declaraciones recogidas por Infobae, el especialista subrayó que el país carece tanto de los recursos logísticos como del marco jurídico necesario para una operación de ese tipo. "Argentina no puede desplegar fuerzas", afirmó de manera categórica, recordando que las Fuerzas Armadas argentinas están orientadas principalmente a misiones de paz bajo mandato de Naciones Unidas y no a intervenciones bélicas directas.

Los rumores surgieron en medio de la escalada de tensiones entre Israel e Irán y sus aliados, donde algunos sectores especularon con un posible apoyo logístico o de inteligencia por parte de la Argentina, dada su histórica relación con la comunidad judía y los antecedentes de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel.

Sin embargo, Serbin Pont explicó que más allá de la voluntad política, existen limitaciones concretas: el presupuesto de Defensa es uno de los más bajos de la región en términos relativos, la flota aérea y naval no cuenta con proyección estratégica a esa distancia y cualquier despliegue requeriría una autorización del Congreso que, en el actual contexto, resulta poco probable.

"No hay capacidad operativa ni sostenibilidad logística para mantener fuerzas en una zona de conflicto de alta intensidad como el de Medio Oriente", detalló el analista, quien además recordó que la prioridad de la política exterior argentina en materia de defensa sigue siendo la Antártida, el Atlántico Sur y las misiones de paz en África y Haití.

Desde el Ministerio de Defensa y la Cancillería no se han realizado declaraciones oficiales que avalen los rumores, lo que refuerza la lectura de que se trata de especulaciones sin sustento. Expertos consultados coinciden en que una eventual colaboración se limitaría, en todo caso, al intercambio de inteligencia o apoyo humanitario, pero nunca al envío de tropas.

Serbin Pont, director del Centro de Estudios Internacionales y uno de los referentes más respetados en la materia, cerró su análisis advirtiendo sobre los riesgos de generar falsas expectativas o tensiones diplomáticas innecesarias. "Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de rumores porque pueden complicar las relaciones con terceros países sin que exista una base real", señaló.

En un contexto regional donde Brasil y Colombia ya han definido posiciones claras respecto del conflicto, Argentina mantiene una postura de neutralidad activa, priorizando el multilateralismo y la solución diplomática de las controversias.