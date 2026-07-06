Santiago del Moro desmiente rumores de arreglos en Gran Hermano 2026

El conductor de GH negó categóricamente que haya "acomodos" en la edición del próximo año y aseguró que el reality se emitirá con total transparencia.

Santiago del Moro salió a desmentir de manera rotunda los rumores que circulan sobre supuestos "acomodos" en la próxima edición de Gran Hermano, que Telefe planea lanzar durante 2026.

En una entrevista con Cadena 3, el conductor y productor aseguró que "no hay ningún tipo de arreglo ni favoritismo" y que el reality se va a desarrollar con las mismas reglas que las ediciones anteriores, sin intervención externa en las nominaciones, eliminaciones o pruebas.

"Cada vez que sale un rumor de estos aparece gente que jura que es verdad. Pero les puedo asegurar que Gran Hermano 2026 va a ser tan real como siempre. No hay guión, no hay pactos y no hay nada armado", afirmó del Moro con tono firme.

Los rumores habían cobrado fuerza en las últimas semanas en redes sociales y algunos portales de chimentos, donde se hablaba de supuestos acuerdos con ciertos participantes para generar más rating o para favorecer la permanencia de figuras mediáticas. Del Moro los calificó directamente de "mentiras" y "operaciones".

"Entiendo que a la gente le gusta especular, sobre todo con un programa tan grande. Pero yo soy el primero que quiere que sea auténtico. Si no, no tendría sentido hacerlo", agregó.

Según trascendió, la producción ya está en etapa de pre-casting y busca perfiles variados, con énfasis en diversidad y en historias personales genuinas. La fecha tentativa de estreno sería en marzo o abril de 2026, aunque aún no hay confirmación oficial de la cadena.

Este no es el primer desmentido que tiene que dar del Moro respecto al programa. En ediciones anteriores también circularon versiones similares, que siempre fueron negadas tanto por la producción como por los participantes eliminados.

Para muchos seguidores del reality, la palabra del conductor resulta suficiente. Otros, más escépticos, seguirán buscando señales de "arreglo" en cada gesto o comentario dentro de la casa. Lo cierto es que, por ahora, la versión oficial es clara: no hay acomodos en Gran Hermano 2026.