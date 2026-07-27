Qué ver hoy en Netflix: la película argentina que ya es éxito total

La nueva producción nacional que se estrenó en la plataforma y rápidamente se posicionó entre lo más visto. Una historia con identidad local que conquista a suscriptores de todo el país.

La plataforma de streaming Netflix sigue apostando fuerte al cine argentino y esta semana suma un título que ya se convirtió en furor: El Esquiu, una película que combina drama, humor y una fuerte impronta local.

Estrenada hace apenas unos días, la cinta dirigida por un equipo de realizadores rosarinos ya figura entre las más vistas de la plataforma en Argentina y varios países de la región. La historia sigue a un joven periodista deportivo que debe volver a su ciudad natal para cubrir un partido clave y, sin proponérselo, termina enfrentando sus propios fantasmas familiares y profesionales.

Con actuaciones destacadas de un elenco integrado por nombres como Lautaro Fenoglio en un rol de cameo irónico (interpretando a un cronista veterano), la película captura con precisión el clima de una Rosario dividida entre dos pasiones futboleras y la cotidianeidad de una generación millennial que creció entre crisis económicas y Mundiales recordados.

Lo que más se elogia es el equilibrio entre la crónica deportiva y el relato íntimo. No es solo una película de fútbol: es una historia sobre cómo el pasado, los barrios y las decisiones que tomamos a los 20 años siguen condicionando la vida adulta. El guión, escrito con oído de cancha y pulso narrativo, evita los clichés del género y se anima a mostrar las miserias del periodismo, la precariedad del ascenso y las heridas que deja el tiempo.

Las críticas en redes y en portales especializados coinciden: El Esquiu es fresca, emotiva y sorprendentemente universal a pesar de su fuerte acento rosarino. En menos de 48 horas ya acumula millones de visualizaciones y se posiciona como la recomendación obligada del catálogo nacional de Netflix este mes.

Si todavía no la viste, este es el momento. Prepará el mate, apagá el celular y dejate llevar por una historia que, como bien dice su protagonista, “no es solo un partido: es todo lo que pasa alrededor del arco”.

La película ya está disponible en todo el país y se espera que siga escalando posiciones en el ranking global de habla hispana durante las próximas semanas.