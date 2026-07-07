Rod Stewart regresa a Buenos Aires: fecha, lugar y todo lo que se sabe del show

El legendario cantante británico confirmó su vuelta a la Argentina con un recital en el Movistar Arena. Conocé la fecha exacta y qué se espera del espectáculo.

El icónico Rod Stewart vuelve a pisar suelo argentino. Según confirmó La Nación, el artista británico se presentará el próximo 14 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en lo que será su regreso después de varios años.

La noticia genera expectativa entre sus seguidores locales, que ya empezaron a buscar información sobre la venta de entradas. El show forma parte de su gira mundial, que combina grandes éxitos de su extensa carrera con material más reciente.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Stewart es uno de los artistas más reconocidos del rock y el pop británico. Temas como "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?" y "Sailing" forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. En sus presentaciones en vivo, el cantante de 81 años mantiene una energía sorprendente, con una banda completa que incluye secciones de vientos y coros.

El Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo, se prepara para recibir a miles de fanáticos. El venue ya albergó a otras grandes figuras internacionales en los últimos meses, consolidándose como uno de los principales espacios para shows de gran escala en la ciudad.

Desde su última visita a la Argentina, Stewart ha continuado editando discos y realizando giras por Europa y Norteamérica. En esta ocasión, se espera que el setlist incluya tanto clásicos infaltables como alguna sorpresa para el público local. El británico suele interactuar mucho con la audiencia, creando un clima festivo y emotivo a la vez.

La preventa de entradas para socios del estadio y clientes de ciertos bancos comenzará en los próximos días, según anticiparon los organizadores. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales para evitar estafas y conseguir los tickets de manera segura.

Este regreso de Rod Stewart se suma a una agenda cargada de shows internacionales que tiene Buenos Aires para lo que resta del año. Artistas de distintas generaciones y géneros siguen eligiendo la capital argentina como parada obligada en sus giras por Sudamérica.

Para muchos, ver a Stewart en vivo es cumplir una cuenta pendiente. Su voz rasgada, su carisma y su catálogo de hits lo convierten en una experiencia única. Quienes ya lo vieron en visitas anteriores destacan la calidez del show y la calidad de la producción.

El recital del 14 de noviembre promete ser una noche para recordar. Con luces, pantallas y la inconfundible presencia del artista, el Movistar Arena vibrará con los clásicos que marcaron una época y siguen sonando en radios, playlists y estadios de todo el mundo.