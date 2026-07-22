Pronóstico en Nueva York: cómo estará el tiempo durante la final del Mundial

El clima en Nueva York para la final del Mundial de Clubes promete ser clave. Temperaturas, lluvia y humedad según el pronóstico oficial para el partido en el MetLife Stadium.

El mundo entero tiene la mirada puesta en Nueva York. La final del Mundial de Clubes se disputará este domingo en el MetLife Stadium, y uno de los factores que más preocupa a organizadores, hinchas y jugadores es el clima. Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, el pronóstico para la zona de East Rutherford indica una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados Celsius.

Durante las primeras horas de la tarde, cuando se espera el arranque del partido, el cielo se presentará mayormente nublado. Existe una probabilidad de precipitaciones del 40% entre las 15 y las 19 horas locales, lo que podría generar algunos chaparrones aislados. La humedad rondará el 75%, por lo que la sensación térmica podría sentirse más alta de lo que marcan los termómetros.

Desde la organización del torneo ya advirtieron que no se suspenderá el encuentro salvo en caso de tormenta eléctrica o condiciones extremas. El estadio cuenta con un techo retráctil que, sin embargo, no estará cerrado durante el partido por cuestiones reglamentarias de la FIFA. Por eso, la lluvia podría convertirse en un protagonista incómodo tanto para los futbolistas como para las más de 80 mil personas que se espera que asistan.

En los barrios de Nueva York que rodean el estadio, como Queens y Manhattan, el pronóstico es similar. Se espera viento moderado del sudeste, con ráfagas que no superarían los 20 km/h. Para la noche, cuando termine el partido y comiencen las celebraciones, la temperatura bajará a unos 16 grados, con menor probabilidad de lluvia.

Desde la perspectiva de los equipos finalistas, el clima húmedo y la posible lluvia pueden complicar el desarrollo del juego. Canchas mojadas, pelotas que se deslizan más rápido y mayor riesgo de lesiones son algunos de los factores que los cuerpos técnicos ya analizan. En los últimos entrenamientos se vio a los planteles practicando bajo simulaciones de lluvia.

El último parte emitido por el National Weather Service a las 8 de la mañana de este viernes mantiene la tendencia de inestabilidad. Aunque no se anuncia un temporal, sí se recomienda a los hinchas que asistan con capas impermeables y calzado adecuado. Las autoridades de transporte también advirtieron que podría haber demoras en los trenes y colectivos que conectan Manhattan con el estadio si se registran precipitaciones.

Para los argentinos que viajen especialmente para vivir la final, el contraste con el clima de Buenos Aires será notorio. Mientras en el país se registran temperaturas de casi 30 grados, Nueva York vivirá un domingo de primavera fresca y húmeda. Quienes ya están en la ciudad recomiendan abrigarse liviano pero llevar protección contra la lluvia.

El MetLife Stadium ya vivió finales de gran magnitud con mal tiempo. En 2014, durante un partido de la NFL, la lluvia torrencial obligó a modificar algunas estrategias. Los organizadores del Mundial de Clubes aseguran que están preparados, pero el pronóstico sigue siendo el tema de conversación en las zonas mixtas y en los hoteles de los equipos.

Más allá del resultado deportivo, el clima será uno de los grandes condicionantes de la jornada. Los hinchas que no puedan viajar ya se preparan para seguir el partido desde pantallas gigantes en Nueva York, donde la lluvia también podría alterar los planes al aire libre. Todo indica que será una final bajo el cielo gris de Nueva Jersey, con el balón rodando sobre un césped que podría estar más pesado de lo habitual.