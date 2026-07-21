Jorge Lafauci acusa a sus colegas de traición tras el escándalo en México

El cirujano plástico argentino, envuelto en controversia por sus prácticas en una clínica mexicana, afirma que fue abandonado por sus pares. El caso reaviva el debate sobre ética médica y turismo de cirugías estéticas.

El cirujano plástico Jorge Lafauci, conocido por su presencia en medios argentinos, volvió a generar titulares tras su paso por México. En una entrevista reciente con MinutoUno, el médico aseguró que sus colegas lo traicionaron y lo dejaron solo ante la polémica que generó su trabajo en una clínica de ese país.

El escándalo estalló hace semanas cuando pacientes y autoridades sanitarias mexicanas cuestionaron las condiciones de varias intervenciones estéticas realizadas por Lafauci. Algunos casos habrían derivado en complicaciones graves, lo que motivó investigaciones y el cierre temporal del establecimiento donde operaba.

Según Lafauci, el problema no radicó en su práctica profesional sino en una campaña orquestada por otros cirujanos que, según él, buscaban sacarlo del mercado. "Me dejaron solo, me traicionaron", declaró con tono de enojo. Afirmó que varios colegas que antes lo recomendaban ahora se distanciaron públicamente para proteger su propia imagen.

El caso pone bajo la lupa el fenómeno del turismo médico estético. Miles de argentinos viajan cada año a México, Colombia o Brasil atraídos por precios más bajos, pero las regulaciones y controles no siempre son los mismos que en Argentina. Especialistas consultados por Última Hora Diario advierten que la falta de seguimiento postoperatorio es uno de los riesgos más grandes.

Desde la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica (SACPER) evitaron hacer comentarios directos sobre Lafauci, pero recordaron que cualquier médico que ejerza fuera del país debe ajustarse a las normativas locales y mantener los estándares éticos. Fuentes de la entidad señalaron que casos como este dañan la reputación de toda la especialidad.

Lafauci, que en los últimos años ganó visibilidad en programas de televisión y redes sociales, había montado una estructura que combinaba consultas en Buenos Aires con cirugías en el exterior. Ahora, con su licencia temporal suspendida en México, busca reconstruir su imagen en Argentina. En la entrevista insistió en que sus pacientes estaban informados de los riesgos y que las complicaciones forman parte de cualquier práctica quirúrgica.

El debate trasciende el caso individual. Organizaciones de pacientes y colegios médicos coinciden en que hace falta mayor regulación para quienes ofrecen paquetes de cirugía estética en el exterior. Mientras tanto, Lafauci prepara acciones legales contra quienes, según él, difundieron información falsa para perjudicarlo.

Este episodio vuelve a mostrar las grietas del sistema de salud privado transnacional y la dificultad de los pacientes para distinguir entre marketing y calidad médica real. Por ahora, el cirujano rosarino promete dar más detalles en los próximos días y asegura que no piensa retirarse de la profesión.