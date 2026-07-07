Martha Argerich cumple 80 años: la pianista argentina que conquistó el mundo

La legendaria intérprete rosarina celebra ocho décadas de vida convertida en uno de los mayores referentes del piano clásico a nivel global. Su carrera, marcada por un talento descomunal y una personalidad tan compleja como genial, sigue siendo un hito de la cultura argentina.

Martha Argerich cumple hoy 80 años. Nacida el 5 de junio de 1941 en Buenos Aires, la pianista que se formó entre Rosario y Europa se transformó en uno de los nombres más respetados y admirados de la música clásica mundial.

Su historia comienza en el barrio porteño de Floresta, pero rápidamente se traslada a Rosario, donde su talento precoz se hace evidente. A los 8 años ya daba recitales que dejaban boquiabiertos a los críticos. A los 14 viaja a Europa para perfeccionarse con maestros como Friedrich Gulda, Nikita Magaloff y Stefan Askenase. Esa decisión marca el inicio de una carrera que la llevaría a los escenarios más importantes del planeta.

Argerich es sinónimo de técnica impecable, pero también de una musicalidad que trasciende la mera ejecución. Su interpretación de los conciertos de Chopin, Prokofiev, Ravel o Tchaikovsky se considera referencial. Ganó el Concurso Internacional de Piano de Ginebra en 1957 y el de Chopin en Varsovia en 1965, pero siempre evitó el circuito de concursos y la vida de estrella mediática.

Su relación con los escenarios es tan apasionada como conflictiva. Cancelaciones de último momento, retiradas temporarias y una timidez legendaria la convirtieron en una figura casi mítica. “Toco porque necesito tocar”, dijo alguna vez, y esa necesidad parece seguir intacta a sus 80 años. En los últimos tiempos ha limitado sus apariciones, pero cuando lo hace, el público sigue llenando las salas con la misma devoción de siempre.

Uno de los aspectos más destacados de su carrera es su generosidad con otros músicos. Ha formado dúos memorables con violinistas como Gidon Kremer o Renaud Capuçon, y ha apoyado la carrera de jóvenes talentos. El Festival y Academia Martha Argerich en Lugano, que fundó en 2002, es prueba de esa vocación pedagógica y de intercambio.

En Argentina su figura siempre fue motivo de orgullo y también de cierta frustración: una artista de ese calibre que pasa la mayor parte del tiempo lejos del país. Sin embargo, cada vez que regresa —como en sus recordados conciertos en el Teatro Colón— genera una expectativa que pocos artistas logran igualar.

Su legado trasciende los premios y las grabaciones. Argerich cambió la forma en que se entiende el piano en el siglo XX y XXI. Su sonido, esa combinación de potencia, delicadeza y riesgo interpretativo, es inmediatamente reconocible. Los críticos coinciden en que pocos pianistas han logrado mantener esa frescura y esa capacidad de sorpresa durante tanto tiempo.

A los 80 años, Martha Argerich sigue siendo un enigma. Evita las entrevistas, rechaza los homenajes pomposos y prefiere que su música hable por ella. Hoy, mientras el mundo de la música clásica la celebra, su país también lo hace: la pianista que salió de Buenos Aires para conquistar el mundo y que, a su manera indomable, nunca dejó de ser profundamente argentina.

Su influencia se extiende a generaciones de músicos que la escuchan como referencia insoslayable. En un mundo donde la música clásica a veces parece lejana, Argerich demostró que el piano puede ser una forma de comunicación directa, visceral y eterna. A ocho décadas de su nacimiento, su arte sigue sonando más vivo que nunca.