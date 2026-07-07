Gran Hermano 2024: ya habría fecha de estreno y detalles de la nueva edición

El reality conducido por Santiago del Moro regresaría a la pantalla de Telefe con una fecha confirmada en las próximas semanas. Qué se sabe hasta ahora de la nueva temporada.

El ciclo de telerrealidad más visto de los últimos años está a punto de volver. Según información que circula en los medios especializados, Gran Hermano 2024 ya tendría fecha de estreno en Telefe: el lunes 16 de diciembre sería el día elegido para el regreso del formato que conduce Santiago del Moro.

La confirmación aún no fue oficializada por la señal ni por la productora, pero varias fuentes coinciden en que la fecha está definida y que las grabaciones de las primeras galas ya estarían en agenda. Del Moro, que se convirtió en el rostro indiscutido del programa tras la exitosa edición 2022, volvería a estar al frente de las transmisiones en vivo y de las nominaciones semanales.

Qué se sabe de la nueva temporada

La edición 2024 promete mantener la esencia que hizo del reality un fenómeno de audiencia, aunque con algunos ajustes para refrescar el contenido. Fuentes cercanas a la producción indicaron que se buscará un equilibrio entre participantes conocidos y “desconocidos” con historias potentes, un formato que funcionó muy bien en la anterior temporada.

Se espera que el ingreso de los participantes sea escalonado, como ocurrió en ediciones anteriores, y que haya mayor énfasis en las pruebas y en los vínculos que se generan dentro de la casa. Además, el programa volverá a contar con la transmisión 24 horas en la plataforma de streaming Pluto TV, lo que permitió que miles de espectadores siguieran el día a día de los jugadores sin depender únicamente de los resúmenes nocturnos.

El rol de Santiago del Moro

El conductor rosarino se consolidó como uno de los animadores más efectivos del género. Su manejo de las situaciones de tensión, su cercanía con el público y la autoridad que ejerce dentro del estudio fueron clave para el éxito de la versión anterior. Según trascendió, Del Moro ya tiene firmado su contrato y estaría participando activamente en las decisiones de casting.

La última edición de Gran Hermano, emitida entre 2022 y 2023, rompió récords de audiencia y se convirtió en uno de los programas más comentados en redes sociales durante meses. El final, con Marcos Ginocchio como ganador, generó una enorme repercusión y dejó al público pidiendo una nueva temporada.

Expectativa en la pantalla chica

El regreso de Gran Hermano se da en un contexto donde los realities vuelven a ganar terreno en la programación argentina. Telefe apuesta fuerte al formato como eje central de su prime time de verano, enfrentando la competencia de otros ciclos de entretenimiento que también se preparan para la temporada estival.

Desde la productora aseguran que esta nueva edición buscará sorprender al público con participantes de distintas regiones del país, reforzando la mirada federal que caracterizó a la versión anterior. Todavía resta confirmar el número exacto de jugadores y si habrá alguna innovación en el reglamento, aunque lo más probable es que se mantenga la estructura clásica de nominaciones, salvaciones y expulsiones semanales.

Por ahora, la fecha del 16 de diciembre aparece como la más firme. En las próximas semanas se espera la confirmación oficial y el lanzamiento de la promoción que, como es habitual, generará enorme expectativa en las redes sociales.