El petróleo frena su alza y las acciones de EE.UU. repuntan pese a la guerra

Los precios del crudo detuvieron su escalada mientras los principales índices bursátiles norteamericanos cerraron en positivo, mostrando que los inversores apuestan por una contención del conflicto bélico.

Los mercados financieros globales mostraron señales mixtas pero con un sesgo positivo en Wall Street, donde los principales índices repuntaron pese a la escalada de tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en curso.

Según datos de la jornada, el petróleo frenó su tendencia alcista después de varias sesiones de subas impulsadas por el temor a una disrupción en el suministro global. El barril de Brent, referencia internacional, se mantuvo estable en torno a los 85 dólares, mientras que el WTI retrocedió levemente, quitando presión a las expectativas inflacionarias.

Este freno en el commodity energético permitió que los inversores miraran con mayor optimismo las acciones de empresas estadounidenses, particularmente en sectores sensibles al costo de la energía como aerolíneas, transporte y consumo discrecional. El Dow Jones subió más de 300 puntos, el S&P 500 avanzó un 0,8% y el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, cerró con ganancias cercanas al 1%.

"Los mercados están descontando que el conflicto no se ampliará a productores clave de petróleo como Arabia Saudita o Irán", explicó un analista consultado por la agencia Bloomberg. Esa lectura geopolítica parece haber primado sobre los temores iniciales de un shock de oferta.

En paralelo, el dólar se fortaleció frente a una canasta de monedas, aunque con moderación, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de 10 años se mantuvieron estables cerca del 4,2%. Los analistas destacan que la Reserva Federal sigue siendo el actor central: cualquier señal de que la inflación no se acelere por el petróleo podría retrasar o suavizar las próximas subas de tasas.

Desde la perspectiva local, el comportamiento de los commodities tiene impacto directo en la economía argentina. Un petróleo más calmo alivia la presión sobre los precios de los combustibles y, por ende, sobre la inflación general. Sin embargo, también reduce los ingresos potenciales por exportaciones energéticas, un dato relevante para las cuentas públicas en un año de transición.

Los operadores coinciden en que la volatilidad seguirá siendo alta mientras no haya claridad sobre el terreno de guerra. Por ahora, el repunte de las acciones de EE.UU. refleja que los inversores prefieren apostar a una contención rápida antes que prepararse para un conflicto prolongado.

El freno del petróleo no borra las ganancias acumuladas en lo que va del mes, pero sí marca un respiro en un rally que había llevado al crudo a tocar máximos de varios meses. Todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en las próximas 48 horas.