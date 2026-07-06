El diablo viste a la moda llega a Buenos Aires: el MALBA se suma a Runway Radio Estación

La icónica película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep tendrá su proyección especial en el MALBA como parte del ciclo Runway Radio Estación, que combina moda, cine y radio en vivo.

La comedia que marcó un antes y un después en el cine sobre la industria de la moda aterriza por primera vez en formato especial en Buenos Aires. "El diablo viste a la moda" se proyectará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) como parte del ciclo Runway Radio Estación, una propuesta que fusiona cine, desfiles y transmisiones en vivo de radio.

La actividad está prevista para las próximas semanas y forma parte de la programación cultural de primavera que el MALBA viene armando junto a referentes del mundo de la moda y los medios. Según confirmaron fuentes del museo, la proyección será al aire libre en el jardín y estará acompañada de un segmento radial en vivo que analizará la influencia de la película en la cultura pop y en la percepción del fashion system.

Estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, la cinta basada en la novela de Lauren Weisberger se convirtió rápidamente en un clásico. Anne Hathaway interpreta a Andy Sachs, una joven periodista que ingresa como asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la temible editora de la revista Runway. La historia, que combina humor, crítica social y un desfile de marcas de lujo, sigue siendo referencia obligada cada vez que se habla de poder, ambición y estilo en el mundo editorial.

Runway Radio Estación no es solo una proyección: es un evento multisensorial. Antes de la película se espera un mini runway con diseños inspirados en los looks icónicos de la cinta, mientras que locutores de una emisora porteña conducirán en vivo un debate sobre cómo el film reflejó —y a veces caricaturizó— los mecanismos de poder dentro de una revista de moda.

Desde el MALBA destacaron que esta propuesta refuerza el cruce entre arte contemporáneo, cultura popular y moda que el museo viene explorando en los últimos años. “No se trata solo de mostrar una película, sino de generar un espacio de conversación sobre los valores, los excesos y las contradicciones que el film pone sobre la mesa”, explicaron.

La entrada al evento será libre y gratuita hasta completar capacidad, aunque se recomienda llegar temprano. Quienes asistan podrán además acceder a una muestra efímera de vestuario y accesorios inspirados en la película que se montará en el hall principal del museo.

Con esta actividad, Buenos Aires se suma a las ciudades que han revisitado el clásico en clave contemporánea. En los últimos años, proyecciones similares se realizaron en Nueva York, Londres y Milán, siempre con gran convocatoria de público joven y fashion insiders. El MALBA, con su mirada federal y su capacidad para conectar disciplinas, parece el lugar perfecto para que “El diablo viste a la moda” vuelva a caminar por la pasarela porteña.