Avanza la renovación del Cine Teatro Renzi en La Banda

Las obras de restauración del Cine Teatro Renzi marchan a buen ritmo con arreglos en la iluminación, los sanitarios y los techos.

Las obras en el Cine Teatro Renzi siguen su curso para devolverle el esplendor al histórico edificio de La Banda. La directora de Cultura municipal, Rosina Baumann, confirmó que los trabajos marchan a buen ritmo y la sala empieza a recuperar su fisonomía.

Las mejoras contemplan tareas en la iluminación, refacciones integrales en sanitarios, techos y desagües. Esta puesta en valor se enmarca en la gestión del intendente Llamil Abdala con el objetivo de recuperar el espacio para eventos y proyecciones de cine.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-11-24. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 24 de noviembre de 2026.

Con información de Sur Santiagueño · Santiago del Estero.