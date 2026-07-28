Buenos Aires lidera el ranking latinoamericano de mejores ciudades para estudiar

Un informe global posiciona a la capital argentina en el primer lugar de la región para estudiantes internacionales y locales, destacando su oferta educativa, costos y calidad de vida.

Buenos Aires se consolidó como la mejor ciudad de América Latina para estudiar, según el ranking QS Best Student Cities 2026 que se difundió hace una semana. El informe evalúa más de 150 urbes del mundo en base a la calidad de sus universidades, el atractivo para estudiantes internacionales, la asequibilidad económica, el deseo de los alumnos de vivir allí y la actividad del empleador local.

La capital argentina desplazó a otras urbes históricamente fuertes como Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá, que completan el podio regional. En el ranking global, Buenos Aires se ubica en el puesto 27, su mejor performance en los últimos años. La ciudad suma puntos especialmente en asequibilidad —uno de los rubros donde más se destaca a nivel mundial— y en la percepción de los estudiantes, que valoran la vida cultural y la oferta académica.

“Es un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo de nuestras universidades públicas y privadas, que mantienen estándares de excelencia a pesar de las dificultades presupuestarias”, señaló el rector de la Universidad de Buenos Aires, uno de los establecimientos que más pesa en la evaluación. La UBA, junto con la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Austral, son las instituciones que más contribuyen al puntaje de la ciudad.

Según los datos del ranking, un estudiante internacional puede vivir en Buenos Aires con un presupuesto mensual promedio de entre 700 y 900 dólares, cifra significativamente menor que en otras capitales regionales o europeas. Este factor, sumado a la gratuidad o bajo costo de muchas carreras universitarias, convierte a la ciudad en una opción cada vez más elegida por jóvenes de Brasil, Colombia, Perú y hasta de países europeos.

La vibrante vida cultural también juega a favor. Teatros, festivales, museos y una intensa movida gastronómica y nocturna son aspectos que los alumnos extranjeros destacan en las encuestas. “Llegué para estudiar seis meses y ya llevo dos años”, cuenta Martina López, estudiante uruguaya de Arquitectura en la UBA. “Acá tenés calidad educativa, gente abierta y una ciudad que nunca duerme”.

Sin embargo, el informe también señala desafíos que la ciudad debe resolver. La inseguridad en algunos barrios, la saturación del transporte público en horas pico y la inflación que sigue complicando los presupuestos mensuales aparecen como los principales puntos débiles. Además, la brecha entre la oferta académica de excelencia y las dificultades de inserción laboral para los recién egresados sigue siendo un tema pendiente.

Desde el gobierno porteño destacaron que el ranking refuerza la estrategia de posicionar a Buenos Aires como hub educativo regional. “Estamos trabajando en más convenios internacionales y en mejorar la experiencia del estudiante extranjero, desde el alojamiento hasta los trámites migratorios”, afirmaron.

El ranking QS, elaborado por Quacquarelli Symonds, es uno de los más respetados a nivel global en materia educativa y se publica anualmente desde 2012. Este año evaluó 160 ciudades y su metodología combina datos duros de empleabilidad, rankings universitarios y encuestas a más de 100.000 estudiantes y académicos.

Para los jóvenes argentinos que piensan en irse a estudiar al exterior, el dato también es relevante: confirma que la ciudad sigue siendo competitiva y atractiva, incluso frente a opciones como Barcelona, Melbourne o Montreal, que lideran el ranking global. Queda por ver si este reconocimiento se traduce en más inversión en educación y en políticas que retengan al talento local.