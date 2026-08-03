Estado del Paso Cristo Redentor hoy: horario, cierre y fuente oficial

Estado del Paso Cristo Redentor, horario de invierno y enlaces oficiales para verificar cierres o reaperturas antes de viajar a Chile.

El Sistema Cristo Redentor puede abrir o cerrar en pocas horas durante el invierno. Antes de salir hacia la Ruta Nacional 7, consultá el tablero oficial: es la fuente que concentra el estado operativo informado por Gendarmería, Vialidad Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional.

Estado al último parte visible en el tablero oficial consultado: corte total en el tramo del Túnel Internacional por nevadas y viento blanco. La publicación oficial mostraba como última actualización operativa el 27 de julio. Como el estado puede haber cambiado, verificá nuevamente justo antes de viajar.

Estado del Paso Cristo Redentor hoy

La consulta válida está en la ficha oficial del Sistema Cristo Redentor. Si allí aparece “corte total”, no avances hacia alta montaña esperando una reapertura sin horario confirmado.

También conviene revisar las alertas de Pasos Internacionales, donde se publican cierres preventivos y reaperturas extraordinarias.

Horario de invierno

Entre el 1 de junio y el 31 de agosto, el esquema informado es:

Argentina: atención de 9:00 a 21:00.

atención de 9:00 a 21:00. Chile: atención de 8:00 a 20:00.

atención de 8:00 a 20:00. El corte de tránsito puede comenzar antes en Uspallata o Guardia Vieja para que los vehículos lleguen al complejo dentro del horario operativo.

El horario normal no invalida un cierre meteorológico. Nieve, viento blanco, hielo o riesgo de avalanchas pueden suspender la circulación para todo tipo de vehículos.

Cómo verificar antes de viajar

Abrí la ficha oficial del paso y mirá la hora de la última actualización. Revisá si el estado distingue lado argentino, lado chileno o túnel internacional. Consultá el pronóstico de alta montaña, no solo el de Mendoza capital. Confirmá el parte otra vez antes de pasar Uspallata. Si hay cierre, no formes fila sobre la ruta sin indicación de las autoridades.

Qué llevar si el paso está habilitado

En temporada invernal se recomienda viajar con abrigo, agua, combustible suficiente, documentación personal y del vehículo, y elementos exigidos para circular en nieve. Las cadenas deben ser compatibles con las ruedas y estar accesibles: no sirve llevarlas debajo de todo el equipaje.

¿Hay una hora fija de reapertura?

No. Cuando el cierre responde al clima, las coordinaciones de Argentina y Chile evalúan la seguridad del corredor. Una reapertura se comunica cuando la ruta, el túnel y los complejos pueden operar. Los horarios difundidos por cadenas de WhatsApp no reemplazan el parte oficial.

Fuente y actualización

Esta página funciona como acceso rápido y explicación del parte, no como una señal operativa propia. Última revisión editorial: 3 de agosto de 2026, 15:35 hora argentina.