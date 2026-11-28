Bomberos Voluntarios de Las Termas de Río Hondo celebraron sus 50 años

Los Bomberos Voluntarios de Las Termas de Río Hondo celebraron sus 50 años de trayectoria con la incorporación de cinco nuevos integrantes al Cuerpo Activo y el ascenso de 22 miembros.

Los Bomberos Voluntarios de Las Termas de Río Hondo conmemoraron en la noche del jueves 26 de noviembre sus 50 años de vida institucional. Durante el evento protocolar se concretó la incorporación de cinco nuevos integrantes al Cuerpo Activo y el ascenso de 22 efectivos de distintas jerarquías.

Durante la celebración, la comisión directiva anunció la próxima inauguración de cuatro locales comerciales sobre la Ruta Nacional 9, contiguos al cuartel. Esta iniciativa se proyectó en 2020 con el objetivo de generar ingresos genuinos para la institución.

Río Hondo News informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-11-27. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 27 de noviembre de 2026.

Con información de Río Hondo News · Santiago del Estero.