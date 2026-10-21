Asunción de intendentes en Santiago del Estero: 30 y 31 de octubre

Cuándo y dónde asumen intendentes y concejales en Capital, La Banda, Termas, Frías y Añatuya, y quién asume en cada ciudad.

Las nuevas autoridades municipales de Santiago del Estero asumen el viernes 30 y el sábado 31 de octubre de 2026: la mayoría de los intendentes y concejales electos el 2 de agosto lo hace el sábado 31, y Añatuya abre el calendario el viernes 30. En la Capital, Mario Benavente asume el sábado 31 por la mañana en el Concejo Deliberante.

Cuándo y dónde asume cada uno

Ciudad Intendente electo Fecha y lugar informados Capital Mario Benavente (60,53 %) Sábado 31 de octubre por la mañana, en el Concejo Deliberante; antes, sesión preparatoria en la que juran los concejales electos. La Banda Llamil Abdala (51,60 %) Sábado 31 por la mañana en el ex Cine Renzi, según lo que el municipio analizaba; sin cronograma definitivo. Las Termas de Río Hondo Domingo «Mingo» Gatella (44,16 %) Sábado 31 por la tarde-noche, en el Centro Cultural San Martín; la sesión de concejales comienza a las 18. Frías Néstor Humberto Salim (46,63 %) Casa de la Cultura; concejales a las 19.30 e intendente alrededor de las 20.30. Un medio lo ubica en la noche del sábado 31. Añatuya Julio Castro (42,92 %) Viernes 30 de octubre a las 19.30, en el recinto del Concejo Deliberante.

Qué falta confirmar

En La Banda, Sur Santiagueño planteó como alternativa que los concejales asuman el 30 y el Ejecutivo el 31, mientras que Nuevo Diario informó que se analizaba concentrar las ceremonias el sábado 31 por la mañana. Para Frías, la nota de Sur Santiagueño no indica el día; Nuevo Diario lo ubica el sábado 31. Conviene consultar las comunicaciones de cada municipio.

Otras localidades

Según Santiago SOS Vos, el 31 de octubre asumen los electos en 25 municipios y en la Comisión Municipal de Donadeu. Entre los electos que lista figuran Alberto «Cuchu» Díaz (Quimilí), Yanina Iturre (Fernández), Ramón «Toto» Sosa González (Loreto) y Felipe Cisneros (Monte Quemado); en Donadeu, «Meco» Rumie. El horario y el lugar de esas ceremonias no pudieron verificarse.

Contexto

Los comicios municipales fueron el 2 de agosto. En La Banda, el Tribunal Electoral Municipal entregó los diplomas el viernes 9 de octubre en el Cine Teatro Renzi. Según Sur Santiagueño, el viceintendente electo de La Banda es Álvaro Blanco y la defensora del pueblo, Valeria Suárez. Los porcentajes corresponden a la cobertura de TodoJujuy; las cifras definitivas deben consultarse en el Tribunal Electoral.

Edición consultada el 21 de octubre de 2026. Las ceremonias pueden modificarse: la información se actualiza en los canales de cada municipio.

Más guías: Servicios de Santiago del Estero.

Fuentes