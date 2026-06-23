Qué es el balotaje y cómo funciona en Argentina

El balotaje es el mecanismo que define al presidente cuando ningún candidato supera el 45% de los votos (o el 40% con 10 puntos de diferencia). Esta guía explica su origen, requisitos, plazos y cómo se aplica en la práctica en el sistema electoral argentino.

El balotaje, también conocido como segunda vuelta electoral, es un sistema que obliga a una nueva elección entre los dos candidatos más votados cuando ninguno alcanza un umbral mínimo de apoyo en la primera vuelta. En Argentina se incorporó en 1994 y desde entonces ha sido clave para definir presidencias en varias oportunidades.

Origen constitucional del balotaje argentino

La reforma constitucional de 1994 introdujo el balotaje en el artículo 97 de la Constitución Nacional. Antes de esa reforma, el presidente se elegía por colegio electoral, un sistema heredado de la Constitución de 1853 que muchas veces generaba negociaciones de último momento entre partidos. La Convención Constituyente de Santa Fe-Paraná buscó modernizar el mecanismo y acercarlo a los sistemas de doble vuelta que ya funcionaban en países como Francia o Brasil.

El objetivo declarado fue evitar que un presidente asumiera con muy poca legitimidad popular. Por eso se establecieron umbrales claros: para ganar en primera vuelta se necesita el 45% de los votos afirmativos, o el 40% siempre que se supere por más de 10 puntos porcentuales al segundo candidato. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, se pasa automáticamente a balotaje.

Cómo se calcula el umbral y qué se vota

En la primera vuelta se vota la fórmula completa (presidente y vicepresidente). Se cuentan solo los votos afirmativos; los blancos y nulos no se computan para el porcentaje. La Cámara Nacional Electoral es la que oficializa los resultados y, si corresponde, convoca al balotaje.

El balotaje se disputa exclusivamente entre las dos fórmulas que obtuvieron más votos en la primera ronda. No importa si la diferencia entre el primero y el segundo es de un solo voto: si no se alcanzó el umbral, hay segunda vuelta. Esto genera una dinámica de polarización que obliga a los candidatos a buscar apoyos más amplios que los de su propio espacio.

Plazos y organización del balotaje

Una vez que la Cámara Nacional Electoral proclama los resultados de la primera vuelta y confirma que corresponde balotaje, la fecha de la segunda vuelta debe fijarse entre 15 y 30 días después. En la práctica, casi siempre se elige el domingo que cae dentro de esa ventana.

Durante ese período, los candidatos pueden cambiar sus fórmulas vicepresidenciales (algo que no está permitido en primera vuelta). También se abre un espacio de negociaciones políticas en el que alianzas que quedaron fuera pueden apoyar abiertamente a uno de los dos finalistas. La boleta que se usa es única y contiene solo las dos opciones en competencia.

El que obtiene la mayoría simple de los votos válidamente emitidos en el balotaje se convierte en presidente. No hay umbrales adicionales: gana quien tenga un voto más que el otro. En caso de empate (algo extremadamente improbable), se repetiría la elección.

El rol de las provincias y la mirada federal

Aunque la elección presidencial es nacional, la logística depende de cada distrito. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son las que organizan la votación en sus territorios, mientras que la Justicia Nacional Electoral controla la fiscalización y el escrutinio definitivo.

Esto genera diferencias de ritmo: algunas provincias terminan de escrutar más rápido que otras. En los balotajes de 2015 y 2023, la diferencia entre los candidatos se definió en las últimas horas, cuando llegaron los telegramas de distritos grandes como Córdoba, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires.

Casos reales de balotaje en Argentina

Hasta junio de 2026, la Argentina tuvo dos balotajes presidenciales efectivos: el de 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, y el de 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei. En ambos casos, el candidato que había quedado segundo en la primera vuelta terminó ganando la segunda. Esto demuestra que el balotaje no es un mero trámite: cambia completamente la dinámica de la campaña.

En 2015, Macri logró ampliar su base con apoyos de centro y del peronismo no kirchnerista. En 2023, Milei capitalizó el voto antiperonista y el cansancio con la situación económica. Ambos procesos mostraron que, en segunda vuelta, los votantes priorizan más el rechazo al otro candidato que la adhesión pura al propio.

Ventajas y críticas al sistema

Sus defensores sostienen que el balotaje obliga a los presidentes a buscar mayorías más amplias y reduce el riesgo de mandatarios débiles. Sus críticos argumentan que incentiva la polarización, que fuerza a los votantes a elegir “el mal menor” y que puede distorsionar la voluntad popular expresada en primera vuelta.

También se debate si los umbrales del 45% y 40%+10 son los más adecuados. Algunos constitucionalistas proponen bajar el primer umbral a 40% o eliminar directamente la diferencia de 10 puntos. Hasta ahora, ninguna reforma ha logrado consenso suficiente para modificar el artículo 97.

¿Qué pasa si un candidato se retira o fallece?

La ley electoral prevé escenarios extremos. Si uno de los dos finalistas renuncia o fallece antes del balotaje, la Cámara Nacional Electoral debe evaluar si se mantiene la fecha o si se convoca nuevamente a primera vuelta. En la práctica, nunca ocurrió en la historia argentina, pero el marco legal existe.

El balotaje en el resto del mundo y la experiencia argentina

Argentina adoptó un modelo mixto: no es tan rígido como el francés (que siempre va a segunda vuelta salvo mayoría absoluta) ni tan laxo como algunos sistemas parlamentarios. El umbral del 45% busca equilibrar legitimidad con gobernabilidad.

Con el paso de las elecciones, el balotaje se fue naturalizando en la cultura política argentina. Hoy los candidatos ya planean sus estrategias pensando en una posible segunda vuelta desde antes de la primera. Eso cambió la forma de hacer campaña, de armar alianzas y hasta de gobernar después.

Entender cómo funciona el balotaje no es solo una cuestión técnica: es una herramienta clave para que cualquier ciudadano pueda interpretar los resultados electorales y evaluar la legitimidad del próximo presidente. En un país donde los mandatos duran cuatro años y las expectativas son altas, saber con cuántos votos reales se llega a la Casa Rosada deja de ser un dato de color y pasa a ser una cuestión de control democrático.