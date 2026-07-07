Andrés Calamaro se sumó a Miranda! y completó el hotel

El legendario Andrés Calamaro se reveló como el invitado misterioso en el nuevo single de Miranda!, que lleva el nombre de su clásico "El Hotel de los Corazones Rotos". La canción ya está disponible en plataformas.

Andrés Calamaro se convirtió en el misterioso "alguien" que Miranda! venía anunciando desde hace semanas. El cantante y compositor porteño participa en el nuevo single del dúo, una versión actualizada y colaborativa de "El Hotel de los Corazones Rotos", tema que el propio Calamaro popularizó en los años 90 con Los Rodríguez.

El anuncio se dio este miércoles a través de las redes sociales de Miranda!, donde tanto Ale Sergi como Juliana Gattas compartieron un adelanto de la canción. "Completamos el hotel", escribieron, en clara referencia al título del clásico. La pieza ya está disponible en todas las plataformas digitales y rápidamente comenzó a escalar en las listas de reproducción.

La colaboración no es casual. Calamaro, que siempre mostró admiración por el pop electrónico y bailable de Miranda!, aportó su voz característica y una impronta rockera que dialoga con el estilo synth-pop del dúo. En la nueva versión, que dura poco más de tres minutos y medio, se escuchan las voces de los tres artistas alternándose en las estrofas y uniendo fuerzas en el estribillo.

"Fue un sueño hecho realidad", contó Ale Sergi en una breve nota enviada a la prensa. "Andrés es uno de los grandes de nuestra música. Que haya aceptado sumarse a esta versión del tema que él hizo famoso es un honor enorme". Por su parte, Juliana Gattas agregó que el proceso de grabación fue "muy orgánico y lleno de risas".

El tema original forma parte del repertorio icónico de Calamaro. Lanzado en 1993 dentro del disco Sin Documentos de Los Rodríguez, "El Hotel de los Corazones Rotos" se convirtió en un himno generacional que habla de desamor, encuentros fugaces y esa mezcla de melancolía y fiesta que caracteriza buena parte de la obra del artista.

Miranda! viene de un 2024 y 2025 muy activos. Tras el éxito de su disco Hotel Miranda!, que incluyó colaboraciones con otros grandes nombres de la escena local e internacional, el dúo decidió revisitar este clásico bajo una óptica fresca. La producción estuvo a cargo de Cachorro López, histórico productor de ambos artistas, lo que facilitó el encuentro creativo.

La noticia generó inmediato entusiasmo entre los fans de ambas partes. En las redes, los comentarios se multiplicaron con hashtags como #CalamaroEnMiranda y #HotelDeLosCorazonesRotos. Muchos celebran que dos generaciones distintas de la música argentina se encuentren en una misma pista.

Este no es el primer cruce entre Calamaro y el pop más bailable. En el pasado ya había compartido escenario y grabaciones con artistas de la talla de Fito Páez, Bersuit Vergarabat y hasta con figuras del trap y el urbano actual. Su capacidad para reinventarse y su curiosidad por nuevos sonidos siguen siendo una de sus marcas registradas.

La versión de Miranda! mantiene la esencia melancólica del original pero la actualiza con beats electrónicos, sintetizadores potentes y un arreglo que invita a cantarla tanto en la intimidad como en la pista de baile. El videoclip, que se estrenará en los próximos días, fue filmado en un hotel abandonado de la zona sur del conurbano bonaerense, según trascendió.

Con esta movida, Miranda! sigue consolidando su regreso a lo grande y Calamaro suma otro capítulo a su extensa carrera de colaboraciones inolvidables. "El hotel" ya está abierto para que todos entren a escucharlo.