Alertas meteorológicas: qué significa cada color y cómo cuidarse

Una guía clara para leer los colores de una alerta meteorológica, saber qué información revisar y tomar recaudos sin caer en alarmas ni falsa tranquilidad.

Una alerta meteorológica no es un pronóstico común ni una certeza sobre lo que va a ocurrir en cada barrio. Es un aviso preventivo: señala que existe la posibilidad de un fenómeno capaz de afectar a personas, bienes o actividades. Por eso, antes de salir, conviene leer el boletín oficial completo, mirar la hora de actualización y comprobar si la zona está incluida.

Qué representa cada color

El sistema de colores ordena el nivel de atención que requiere una situación. El verde suele indicar ausencia de riesgo significativo; el amarillo advierte que el fenómeno puede generar inconvenientes; el naranja señala un peligro importante; y el rojo reserva la advertencia para situaciones excepcionales, con potencial de daños graves. La escala orienta, pero no reemplaza la lectura del texto oficial: un mismo color puede describir lluvias, viento, tormentas, nieve o temperaturas extremas, y cada fenómeno exige cuidados distintos.

La fuente de referencia en la Argentina es el Servicio Meteorológico Nacional. Sus mapas y avisos deben consultarse con la fecha y el horario visibles. Una captura compartida en redes puede estar vencida, recortada o referirse a otra localidad. Si el alerta cambió, la versión nueva es la que vale.

Cómo cuidarse

Ante tormentas, es prudente permanecer bajo techo, alejarse de ventanas y no refugiarse debajo de árboles, carteles o estructuras inestables. Con viento fuerte, hay que asegurar objetos sueltos y evitar circular por calles arboladas si no es imprescindible. Frente a lluvias intensas, no conviene cruzar zonas anegadas a pie ni en vehículo: la profundidad puede ser engañosa y el agua puede ocultar pozos o cables.

Las recomendaciones también dependen de la actividad. Quien viaja debe revisar el estado de rutas y transporte; quien trabaja al aire libre, prever un lugar seguro; y quien cuida a personas mayores, niñas o niños, tener a mano agua, medicación y medios de comunicación. No hace falta entrar en pánico: hace falta anticiparse.

Una regla sencilla

Alerta no significa que el fenómeno vaya a impactar con la misma intensidad en toda la región. Significa que hay un riesgo que merece atención. Revisá organismo emisor, zona, vigencia y recomendaciones; después decidí. La información meteorológica sirve cuando se la usa para cuidar, no cuando se la comparte sin contexto.

Qué revisar antes de salir

La alerta debe leerse junto con el pronóstico y con la información de tránsito o de servicios de la zona. No todos los riesgos son visibles de inmediato: una tormenta puede dejar calles anegadas después de que dejó de llover, y el viento puede desprender objetos que no estaban asegurados. Si el aviso alcanza a una zona rural, también hay que contemplar maquinaria, animales y caminos de tierra. En una vivienda, dejá cargado el teléfono, ubicá linterna y llaves, y evitá usar ascensores durante una interrupción eléctrica. Estas son precauciones generales; frente a una emergencia, la indicación de los servicios locales tiene prioridad.

Si tenés que informar a otra persona, citá el enlace y la hora de consulta. Así el aviso puede volver a verificarse y no se convierte en una alarma descontextualizada.