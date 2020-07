Vídeo: Quieren desalojar a familia con chicos discapacitados

Patricia Yanacon está pasando momentos de mucha angustia puesto que durante el día lunes, personal policial quiso desalojar a ella y a sus cuatro hijos de los cuales 3, tienen discapacidad.

Patricia se instaló hace 20 años en un terreno fisco del barrio Villa Rojas de la vecina ciudad de La Banda, con ayuda de los vecinos pudo salir adelante y hace dos años atrás el gobierno provincial le adjudicó una vivienda Social.

Hoy, la situación es totalmente diferente, puesto que habría aparecido la presunta dueña del terreno, quien bajo supuestas amenazas y agresiones quieren desalojar a la familia Yanacon.

Patricia se encuentra desesperada puesto que si a ella la corren de su viviendo no tiene a dónde ir junto a sus hijos: “ No aguanto más, pido que usted me ayude para que pueda afrontar la vida junto a ellos” expresa.

