Termas de Río Hondo: No le permitían el paso a pesar de la emergencia

Un padre de familia junto a su hija que es paciente oncológica vivieron momento de tensión en el límite con la provincia de Tucumán debido a que le prohibieron el paso hacia nuestra provincia a pesar de tener todos los permisos correspondientes.

“Yo tenía la autorización del intendente, cuando lleguó al límite proveniente de Tucumán no me dejaron pasar, pero ni aún así retome a mi lugar” expresó Diego Jiménez, víctima y padre de la niña que no le permitieron el paso.

“Me decían que no tenía el permiso de emergencia, no se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija” señaló

Míra el vídeo aquí: