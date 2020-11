Joven acusa a la policía de haberle propinado una brutal golpiza

Noelia Roldan, es una joven artista que denuncia a una efectivo policial por haberle propinado una brutal golpiza, además, afirma que no es la primera vez que esto sucede.

“Me golpearon en la vereda y luego adentro del móvil, en la comisaria también me empujaron y me caí en el suelo donde estaba lleno de orina y caca, yo estaba esposada no me dejaban ir al baño” relata a Ultima Hora la joven.

“Me agarraron entre todos, mujeres, varones, me golpearon la cabeza contra la puerta de una camioneta, no me dejaban ir al baño, tuve que orinar delante de hombres, todos estábamos en la misma celda en una condición deplorable”.

Consultada sobre los motivos por los cuales los efectivos policiales actuaron así, dijo : “Estábamos ensayando música con unos amigos en el barrio Almirante Brown, según lo que ellos afirman es que una vecina nos denunció, uno se metió por el fondo, yo les dije que no podían hacer eso, me acusaron de que yo estaba alcoholizada, me puse nerviosa, Sali a la vereda a hablar y me llevaron”.

Según lo manifestado por fuentes cercanas, la joven, aun no realizo la denuncia correspondiente contra la oficial por temor a represalias.