Solicitó licencia medica por una fractura, le negaron y tiene que ir a dar clases

Silvina Décima, es profesora de educación física de nivel secundario, tuvo un accidente que le ocasionó una fractura en el dedo gordo del pie, ante este percance, solicitó licencia a través del reconocimiento médico docente de forma virtual y tan solo le brindaron solo tres días de licencia, ante está situación y con el miedo y la advertencia de posibles descuentos se presenta a trabajar en este estado.

“El médico me solicitó 30 días de licencia, entre reposo, estudios y régimen de incompatibilidad. Que respeten las decisiones del médico, de última que me den menos tiempo para hacer reposo” señala la docente, y continua: “Como puedo hacer yo que soy profesora de Educación Física, no puedo saltar, no me puedo mover porque realmente me duele mucho el pie”.

Durante el día de ayer recibió el certificado dónde la notifican que desde el día 25 del corriente hasta el 27 inclusive se completó el periodo de licencia solicitada y por ende debe presentarse a trabajar caso contrario, se le descontaría los días que la docente no concurra al establecimiento.

“No voy a esperar que me descuenten como le pasó a otros colegas, yo envié todos los estudios que me solicitaron, no entiendo el motivo que no me brindan una solución” puntualiza, Décima.

“ Hay docentes que van a trabajar en la misma situación que la mía o peor porque no le brindan una solución, hay veces que van hasta recién operados, hasta cuándo vamos a trabajar los docentes de Santiago del Estero de esta forma” concluye indignada la docente