Sin ninguna explicación buscan cerrar una escuela del interior

Lunes por la mañana y mientras todos los alumnos comenzaban su jornada escolar, padres y docentes de la escuela 510 de Abrita Grande, Departamento Rio Hondo fueron notificados que dicho establecimiento escolar será cerrado.

Según manifiestan docentes que ejercen su vocación en esa escuela, desde el Consejo General de Educación no brindaron detalles del motivo por el cual se cerraría el establecimiento. “Nosotros le preguntamos al coordinador de la escuela cual es el motivo por el cual cierran porque no hay ninguna resolución y no nos brindan una respuesta” explica una docente.

“Todos los alumnos que van a la escuela van siempre a clases; cuando los padres quisieron averiguar por qué cierran la escuela le dijeron que la orden viene de nación cuando no es así, los padres están muy preocupados porque económicamente no pueden mandar a sus hijos a otras escuelas”.

“A nosotros los docentes nos quieren llevar a otra escuela donde faltan docentes, lo que tienen que hacer es cubrir los cargos, no mandarnos a nosotros, tienen que llamar a cubrir esos cargos, yo no puedo ir una semana a la otra escuela y una semana en esta; el alumno necesita todos los días clases, no una semana si y otra no” expresa la docente.

“Los alumnos tienen derecho a una educación sistemática y continúa, los docentes tenemos que estar a la par de ellos. Esperemos que las autoridades respondan positivamente y no cierren la escuela” concluye la docente.