Respira Barcelona: Messi se entrenó a la par del grupo

Lionel Messi volvió a entrenarse a la par de sus compañeros del Barcelona luego de haber sufrido algunas molestias físicas durante la última semana y se espera que llegue sin problemas al partido del sábado ante el Mallorca, en la reanudación de la Liga luego del parate por la crisis del coronavirus.

El plantel trabajó en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y volverá a hacerlo mañana. Tal como ocurrió en la última semana, por protocolo, el entrenador ya puede contar con el plantel completo para entrenarse y también subió algunos jugadores de la filial para que trabajen junto al primer equipo.

«Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias, les ha pasado a muchos. Es una contractura sin mayor importancia, lo hemos controlado mucho, está perfectamente y no tendrá ningún problema”, había explicado ayer Quique Setién, DT del Barcelona. «Tanto con él como con el resto, iremos viendo como avanza la competición. Hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy larga, aunque es mejor tenerlo siempre en el campo”, había agregado.