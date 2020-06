“Me quiso matar”, la denuncia contra Farias

Nadia es la mujer que denuncio a Ernesto Farías por violencia de género y dio un testimonio crudo sobre la situación que le tocó vivir. Además aseguró que el ex delantero es un hombre violento.

Me decía ‘te voy a matar’ y yo pedía a gritos que me deje ir. Después me decían que si les daba la clave del celular me dejaban ir. Estoy muy mal porque me amenazó en el momento y temo por mi vida. Me dijo que era poderoso y que podía matarme si quería. Todo esto fue ayer a la mañana (por el domingo). Las otras personas llegaron unos minutos después, yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca, porque me defendí», explicó la mujer a Crónica en un móvil televisivo.

Farías es una persona violenta, muy violenta. Intentó matarme, lo pararon sus amigos. Me hizo los cortes con una copa de vidrio rota. Grabé una parte de la discusión donde le pedía parte del dinero que faltaba y la plata del Uber para volver a mi casa. Yo fui con Michelle esa noche, no es mi amiga y no me respalda: está a favor de ellos. Seguramente le habrán dado plata, le habrán dicho ‘te doy un millón de pesos’. No pude hablar con ella porque me bloqueó. En la cámara del edificio se ve cuando bajo llorando y el shock», continuó Nadia.

El hecho está en investigación y en él trabaja el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que lo calificó de manera inicial como un «hecho confuso».