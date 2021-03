Reclaman por mejor atención en UPA de zona sur

Vecinos del barrio siglo XXI, se encuentran molestos por la atención de la UPA número once del barrio siglo XX, según manifiestan los propios ciudadanos, se quejan por la pésima atención del centro de salud.

“Hace dos semanas que intento comunicarme con la UPA once y no me atienden, por eso decidí llegarme. Mi hija volaba de fiebre, y necesitaba la ficha médica para el colegio pero cuando llegue me decían que no había médicos” señala una vecina.

“Me dieron dos números de celulares, uno no atienden y el otro me atendieron de tanto insistir, pregunté si había médico y me dijeron que sí, pero que atenderían a las personas anotadas tres días atrás, cuando yo fui a anotarme hace tres días atrás, nunca me anotaron”

“No puede ser que solo haya médicos por dos días a la semana y encima están poco tiempo, somos varios vecinos que estamos reclamando, ellos solo anotan a familiares de ellos mismos, jamás hay remedios, ni leches en esa UPA” concluye la joven madre