¿Qué paso con Exequiel?

Nestor Exequiel Gallardo, un joven de 27 años, el viernes 13 de marzo salió de su casa y nunca regreso, desde ese momento la familia golpeo las puertas de todos los organismos estatales habidos y por haber, jamás obtuvieron respuesta.

Ese día 13 de marzo, Exequiel se fue de su casa por un conflicto familiar, ante el miedo reinante de un posible acto de rebelión por parte del joven contra su círculo, la madre decidió ir hacia la comisaria Decima para solicitar que tomen cartas en el asunto con su hijo.

“Yo quería que mi hijo este en el calabozo, aunque sea dos días, estaba muy sacado, ellos me decían que no podían ayudarme, que tenía que hacer una denuncia, yo estaba muy desesperada, hice la denuncia pensando en que en el calabozo podía tranquilizarse” recuerda Rosalia Paz, madre del joven, aquella vez fue la ultima vez que tuvo contacto con su hijo

“Ese día vino personal de la comisaria Decima y lo llevaron a mi hijo, lo alzaron en la camioneta y lo llevaron, hicieron 300 metros y Exequiel se escapó, la ultima vez que lo vieron fue a las 22 horas”. Recuerda esa escena Rosalia. Y continua. “Yo creo que la policía no hizo nada para buscar a mi hijo”.

Ante los hechos que ocurrían en la provincia, la madre empezó a preocuparse aún más por la situación de Exequiel: “Lo buscaba mi marido, mi otro hijo lo buscaba yo en el monte porque tenia miedo que le hicieran algo, me acercaba a la comisaria, iba a tribunales, me tomaban los datos, pero nunca me dieron una respuesta”.

“Nunca me llamaban, me ponían excusas, para no buscarlo” explica Paz. “Yo creo que los policías de la Comisaria Decima saben algo, entre ellos se cubren” lanza atemorizada esta madre.

El próximo 10 de diciembre, la familia de Exequiel sale a las calles en busca de respuestas, la marcha será convocada para las 9 de la mañana y tendrá como punto de concentración la Plaza Libertad.