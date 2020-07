Puerta Chiquita, el lugar donde la carencia se hace sentir

En el Paraje Puerta Chiquita o Conzo, viven cerca de 13 familias que padecen las consecuencias del olvido, sin luz, sin energía eléctrica y mucho menos caminos las familias solicitan la urgente intervención de los gobernantes.

En diálogo con una radio de la Ciudad de Frías, una pobladora de la zona más precisamente de la zona Puerta Chiquita lado norte, “ Tratando de esperar la ayuda del gobierno porque estamos abandonados”.

“Ni una pantalla solar llego hasta la zona, no tenemos ni caminos” puntualiza la pobladora, y agrega : “Del lado sur tienen caminos, están muchos mejor porque tienen caminos”

“Acá ni el camión del agua quiere entrar porque los caminos no sirven y los camiones se rompen, yo les encuentro razón porque si no hay camino no quieren romper los vehículos” puntualizó.

Consultada sobre los servicios esenciales de emergencia y seguridad señala: “ en caso de accidente de tránsito a la persona se la va a sacar más muerta que viva, por cada pozo que pase la ambulancia” ironiza la entrevistada.

“mil veces publicamos en Facebook sobre nuestra situación, para alguien nos escuche pero nadie nos ayuda en nada” concluyó la pobladora.