Polino reveló la charla que tuvo con Mühlberger tras la polémica por vender la «cura» del coronavirus

Yo me voy desayunando de algunas cosas recién ahora. Mi experiencia ha sido buena. Hace muchos años que voy, hago tratamientos estéticos, la terapia ortomolecular con sueros que la hago cada 20 días. Nunca consumí ningún medicamento”. Sorprendido todavía y con esas palabras, Marcelo Polino habló en Telenoche como uno de los pacientes célebres del doctor Ruben Mühlberger, hoy investigado por la Justicia.

El conductor expresó su asombro por la situación del médico y se refirió a la polémica entrevista que dio Mühlberger en Incorrectas donde aseguraba que tenía “la fórmula para el coronavirus” y por la promoción en su clínica de un “antiviral para el COVID-19”. «Yo vi un flyer o algo así, y lo llamé para preguntarle qué era eso, pero me dijo que él no lo había hecho, que seguramente sería una empleada que se había peleado con él, que nunca había estado en la clínica. Ahora veo los fragmentos de los programas que están pasando. Me dijo que obviamente no existía la cura. Yo sabía que no es real porque no hay una cura en el mundo”, aseveró.

Polino negó que haya visto que trabajaran médicos venezolanos en su centro médico y se mostró seguro sobre los efectos que tuvo los tratamientos del médico en su salud. “No me da miedo porque después de 10 años de recibir quelaciones nunca me resfrié, no tuve una gripe, siempre me sirvió. Siempre me sentí fuerte para afrontar cinco trabajos, no me enfermé nunca más y por eso cuando alguien me decía ‘che, que bien estás’ lo que yo decía era que iba a lo de Mühlberger», aseguró.