Perdió el embarazo porque la ambulancia no pudo salir a causa de los caminos intratables

El Paraje Santa Cruz en el departamento Alberdi, a unos 65 kilómetros de Campo Gallo, se encuentra conmocionado por lo ocurrido con una mujer que estaba embarazada y perdió a su bebé debido a que la ambulancia que tenía que trasladarla al hospital, no pudo salir por los caminos intratables.

La mujer quien gestaba un embarazo de seis meses, empezó a tener un dolor intenso y perdidas de sangre, a causa de esta situación, llamó a la ambulancia para que la trasladen al hospital de Campo Gallo. Ante la urgencia del caso, un poblador decidió llevarla hasta que se encuentre con el vehículo del nosocomio.

Una vez que se toparon con la ambulancia, los profesionales, intentaron realizar lo que quedaba del tramo hacía al hospital cuando la tormenta estropeó el camino perteneciente de Campo Gallo a Huachana.

En medio de la lluvia y realizando maniobras poco convencionales lograron tener señal para comunicarse con la ciudad así puedan auxiliarlos, tras una larga espera, un tractor perteneciente a la comuna “rescató” a la ambulancia y tras tres horas lograron llegar al nosocomio.

Cuando llegaron al hospital le informaron que la bebé ya no tenía signos vitales. “No se puede así, los políticos no hacen nada, el comisionado no hizo nada, es la triste realidad que vivimos aquí en el campo” señala un poblador cercano a la víctima.