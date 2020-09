El duro mensaje de Cinthia Fernández por su salida de El show del problema: «Oficialmente desempleada»

A través de Twitter, Cinthia Fernández anunció que en breve dejará de ejercer su rol de panelista en El show del problema (El Nueve). En la red social, se mostró preocupada por quedarse «oficialmente desempleada».

Como siempre, Ángel de Brito tiene la razón y la posta. Quiero decir que estoy oficialmente desempleada… A partir del 21/9. Así que acá estoy, con muchas ganas de emprender un nuevo proyecto agradeciendo a El show del problema y a Kuarzo el trabajo», expresó.

A lo que Ángel, picante, le respondió tirándole un «palito» al programa: «¡Por lo menos no te van a prohibir hablar conmigo!».

Más caliente aún, Cinthia se despidió refiriéndose con dureza a los «códigos» del ciclo del que, en breve, ya no formará parte. «Ja, ja… Hasta el 21 en el canal me suspenden 72 horas, pero después me quedo sin laburo… Ja, ja… Los códigos de la TV», sentenció.