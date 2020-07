Negligencia, impotencia y despidos: la historia del pequeño Benjamín

Brayan Benjamín Ledesma El próximo 9 de julio iba a cumplir sus 14 años de vida, sin embargo el presunta negligencia de médicos del cepsi le quitó la vida. Ahora su familia no encuentra consuelo, su papá Marcelo Leandro Ledesma, diálogo de con Última Hora Diario sobre lo sucedido al pequeño.

El pasado jueves lo llevó al niño al cepsi por dolores en su rodilla y le habrían argumentado que a Benjamín se le estaba desarrollando los huesos y por este motivo sentía esos dolores, luego de que lo vieran dos médicos con conclusiones totalmente distintas.

Los dolores continuaban y el día viernes por la tarde el pequeño tenía su pierna derecha hinchada desde la rodilla hasta los tobillos específica el padre, “ Ni si quiera nos atienden, nos tenían en el pasillo, ni si quiera le levantan la botamanga del pantalón para ver cómo tenía la pierna”, y continúa: “me derivan para el día lunes dónde me dicen que el dolor en la pierna de mi hijo es para una resonancia magnética y una ecografía” a lo que el padre pregunta el motivo de no poder realizar ahora mismo esas indicaciones, y la respuesta fue contundente “no contamos con esas máquinas en ese momento”.

“Hasta ahora tengo miles de preguntas del porque no hicieron lo que tenían que hacer desde un principio” señaló angustiado el padre. Posteriormente ese mismo día viernes le realizaron una placa y en dos horas estaría el resultado por lo que el Marcelo, regresó a su casa (es de profesión albañil) para bañarse y alimentar al pequeño Benjamín.

Tras volver al cepsi para saber cuáles eran los resultados, una doctora le indica que el pequeño no tiene nada, y el padre le pregunta el porque de los constantes dolores y la respuesta fue que regresen el día lunes ya que en ese momento no se podía hacer nada, y que trate de volver temprano porque turnos son limitados.

Al volver a su casa, su madre noto que el niño seguía con el intenso malestar, luego de llamar a la ambulancia los paramédicos indican que debe ser atendido con urgencia, lo derivan a terapia intermedia posteriormente a terapia intensiva, por tener una infección sin saber de dónde provenía.

El padre del pequeño se descompone por toda esta situación y lo trasladan al hospital Independencia dónde le realizan un calmante, vuelve al Cepsi y no obtenía una respuesta por parte de los médicos, según argumenta que las personas que se encontraban en el lugar le advertían que el pequeño fue operado.

“Recién me avisaron el martes a las 20 horas que Benjamín había fallecido, nunca me dijeron el porque, dicen que por una infección pero no me supieron explicar” señala un angustiado Marcelo quien aún no encuentra explicación para todo lo que le está ocurriendo.

Cabe recordar que por esta negligencia sumado a otras que venimos contando por este medio personal directivo del Cepsi fue separado de su cargo.