Municipales se encuentran sin cobrar por haber reclamado en contra de Norma Fuentes

Cerca de 10 empleados de la comuna, se encuentran sin percibir sus haberes en represalia de haberleS realizado las recientes movilizaciones en contra de la actual intendente capitalina durante los días anteriores.

Se trata de personal administrativo quienes solían percibir sus haberes los días cuatro de cada mes, y hasta la fecha, aún no fue depositado su sueldo y acusan que está demora se debe al conflicto que tienen con la municipalidad, en consecuencia de las movilizaciones que llevaron a cabo hace dos semanas.

Está situación genera un descontento para los empleados municipales quienes: “Hasta hoy la municipalidad no nos paso los aportes de los socios, ni los descuentos de casas comerciales, por lo tanto no tenemos y no pagamos los sueldos todavía a los empleados del gremio” señala una fuente de altísima confianza.

“Desde la municipalidad, comenzaron a tomar represalia, con los afiliados y autoridades gremiales: “ Hasta el momento no se envió la partida, de retención que la municipalidad hace a los municipales, por la compras en farmacias y supermercados, por ende, ya no pueden sacar de nuevo. Tampoco los empleados del gremio pudieron cobrar .no se puede dar cumplimiento con el pago de los comercios” revelan.

Además de no poder percibir sus sueldos, los municipales, se encuentran pasando por una situación económica desesperante, en este panorama los empleados deben refugiarse en el gremio SUOME quienes tampoco le brindan un respuesta “Hoy estuve en el gremio pidiendo una autorización para sacar plata y me dijeron que no se autoriza nada” señalan.