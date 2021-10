Loreto: El acto de Zamora suspendido por falta de gente

EL ACTO DE ZAMORA DE HOY EN LORETO, QUE FUE SUSPENDIDO.

En el día de hoy a la mañana estaba programado un acto político en la Ciudad de Loreto, con la presencia del Gobernador Dr.Gerardo Zamora y otros funcionarios del gobierno provincial, donde se iba aprovechar la oportunidad de presentarla a la candidata a Diputada Provincial por el Frente Cívico por Santiago, la presidente del Consejo Deliberante local Pro.Analiza Ruiz e inaugurar obras y entrega de viviendas rurales.

El lugar escenario para el mitin político se preparo sobre la calle Juan Felipe Ibarra sur prolongación del Barrio El Polígono, donde se iba inaugurar la construcción de los cordón cuneta. Desde horas tempranas dirigentes y funcionarios del municipio local trabajaron en el acondicionamiento del escenario, sonido, etc. al aproximarse la hora prevista de la llegaba a el lugar del Gobernador Gerardo Zamora, al lugar del acto había un numero muy reducido de gente, mas eran los policías de lugar vestidos de civil que los llevaron para hacer bulto, ante esta situación y Zamora llegando al puesto caminero del sector norte de la Ciudad de Loreto sobre Ruta Nacional No 9, le informaron desde la policía local que prácticamente no habia concurrido gente al acto, lo que motivo que el Gobernador desde allí nomas regreso a la Ciudad Capital.

Luego en forma urgente según versiones políticas, Zamora muy molesto por el referido cuadro político, los convoco para mañana lunes en hora temprana a Casa de Gobierno, a los principales dirigentes políticos del Frente Cívico por Santiago y del Partido Justicialista de Loreto a una reunió.

Desde el oficialismo salieron a advertir que el primer mandatario provincial se encontraba con un problema de salud y su médico le solicitó que haga reposo y suspendan las actividades programadas para la fecha