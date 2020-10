Las Termas: Dueños denuncian ventas de sus parcelas en el cementerio

Al aproximarse el día de los Fieles Difuntos, algunos familiares se llegaron al cementerio local para acomodar un poco sus nichos y monumentos, pasar el día o la noche con sus seres queridos como acostumbran algunas familias que mantienen aún la tradición. Pero se llevaron tremendas sorpresas cuando llegaron y encontraron sus parcelas ocupadas por otras familias o con construcciones finalizadas ya.

Es el caso de dos familias termeñas que se encontraron con esa ingrata novedad. Sin embargo, por temor a represalias políticas que temen, pidieron reserva de su identidad: “Yo fui a acomodar el monumento de mi familia y me doy que a la par de donde había comprado también un pedazo de tierra para hacer un jardín y descansar cuando uno va, me encuentro todo construido. Fui a quejarme y me dicen los empleados que esa parcela fue vendida ya, encima no me quieren decir a qué familia. Pido hablar con la encargada y me dicen que la cambiaron. Pido hablar con el secretario de Gobierno y no me atiende, nadie se hace cargo. Yo quiero que me devuelvan ya ese pedazo”, advirtió.

Por otro lado, una mujer que había regresado del Sur fue a ver donde estaban sus seres queridos, pero se encontró que habían sido cambiados de lugar. Ella asegura que le habrían vendido el espacio a otra familia: “como mi tío estaba sobre la tierra, pensaron que sus familiares nunca más iban a venir a visitarlo, lo sacaron y hay otra familia. Encima uno pide respuestas y nadie te contesta, se tiran la pelotita”, comentó.

Este medio se comunicó con un empleado del lugar pero sólo atinó a negar lo denunciado por estas dos familias. Esta persona, quizás advirtiendo que se trataba de la consulta de un medio de comunicación, prefirió negar todo pensando en su trabajo. Lo cierto que estas familias cuentan con los papeles que certifican su posesión de esos pedazos de tierra en el lugar donde se acaban las ambiciones y todos se igualan.