La sequía resumida en una imagen

Está imagen corresponde a dos menores que acarrean agua en uno de los lugares donde más pega la sequía, estos hermanos de tres y cuatro años son oriundos del paraje Pozo Mositoj, departamento San Martin, justo al límite del departamento Avellaneda.

Lamentablemente las lluvias caídas en las últimas horas no cesaron la tremenda sequía en la zona; “no llegaron a juntar agua, apenas alcanzó para asentar la tierra” expresa un poblador del paraje.

Está gravísima situación es a causa de un corte que se está realizando en el canal que pasa por la zona llamado “Anchancha”, al cortarse este canal se impide que se llene las represas comunitarias que se encuentra en el paraje, por este motivo, los pobladores no tienen agua para consumo humano y los animales de las familias se les mueren.

Las autoridades comunales no le brindan asistencia a las familias. “Nosotros llevamos esa agua para los animales por la razón que la represa no tiene agua, todos la estamos pasando muy mal, no tenemos nada de agua por eso estamos acarreando así el agua” señala Daiana, la mamá de los dos menores ilustrados en la imagen.

Algunos de los pobladores perjudicados hablan de un problema de años y un estado totalmente ausente, ya que para obtener agua son ellos mismos que deben realizar un pozo muy profundo para obtener un agua salada. Un trabajo conjunto entre varias familias llamadas represas comunitarias o familiares.