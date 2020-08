La incómoda reacción de Pampita cuando una de sus panelistas le preguntó por un súper regalo de Benjamín Vicuña: «Fue en otra administración»

Los diez años de amor de Pampita y Benjamín Vicuña los convirtieron en una de las parejas más emblemáticas del ambiente. Pero hoy, separados y con nuevas relaciones, ambos intentan no nombrarse públicamente ni hablar de su pasado juntos para mantener el buen vínculo por sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio

Por eso, Pampita no pudo disimular su incomodidad cuando le preguntaron por un súper regalo que le hizo el papá de sus hijos en su ciclo Pampita Online.

Luego de contar los obsequios más extravagantes de los famosos a sus parejas, Paula Galloni le preguntó a la conductora, que estaba haciendo el ciclo desde su casa: “Ya que te tenemos ahí Caro. Yo sé que vos recibiste un regalazo una vez. Un regalo muy, muy, muy interesante”.

Intrigada, Pampita retrucó: “¿Un regalazo? No sé de qué te acordás”. Entonces, su panelista le dijo: “Uno que tenía cuatro ruedas. Yo me acuerdo porque fue noticia en todos lados”. Y, al darse cuenta a qué se refería, la top contestó: “Ah…. ¡fue en otra administración!”.

Según la revista Gente, el regalo en cuestión era un Mini Cooper valuado en 65 mil dólares que Benjamín le había obsequiado en el año 2006.

Pero Pampita no quiso hablar del tema y explicó: “No voy a decir nada porque después lo levantan en todos los portales”. Incluso cuando Galloni recordó: “En ese momento no habías dicho nada y nunca te vimos en ese auto”, la ex de Vicuña se llamó a silencio.

Eso sí, más tarde en la charla Pampita contó que se quedó “con todos” los regalos que le hicieron sus exparejas y expresó: “Yo lo guardo en privado pero a la hora de hacer un regalo me fijo en sus afinidades, no compro algo en el shopping, lo pienso mucho y es muy especial. Y conmigo también siempre han sido muy especiales pero no me quiero meter en líos”.

Al escucharla, Paula le dijo con humor: “Perdón, estuve a punto de meterte en uno pero saliste airosa”. Y ella le respondió entre risas: “Sí, sí, salí»